Salvini dice di star «studiando da premier». E definisce Conte «schizofrenico»

‘Voglio diventar presto un premier’. Il 31 dicembre, per definizione, è il giorno in cui si mettono nero su bianco i propositi per l’anno che verrà e anche Matteo Salvini ci tiene a mantener viva questa tradizione. Intervistato da Libero Quotidiano, il leader della Lega parla del suo futuro più prossimo e del suo impegno, maturato in questi mesi passati all’opposizione, nello studio. Perché il suo obiettivo primario è uno solo: diventare presidente del Consiglio italiano.

Nella sua lunga intervista rilasciata al quotidiano di Vittorio Feltri, Matteo Salvini usa le solite parole al fiele nei confronti dell’attuale Esecutivo, con un attacco mirato all’attuale presidente del Consiglio dei ministri: «Il premier è schizofrenico. Pensa di fare i dispetti a me, invece fa il male dell’Italia». Insomma, da mesi il leader della Lega sostiene che Giuseppe Conte sia ossessionato da lui, ma leggendo i suoi profili social e le sue interviste – televisive, radiofoniche, ai giornali, nelle conferenza stampa e nelle centinaia di comizi senza soluzione di continuità, questa ‘ossessione’ sembra essere più che ricambiata.

Salvini studia da premier

Ma ora sta studiando per il suo futuro. Il tempo libero, da quando è all’opposizione (e nei suoi lunghi viaggi per l’Italia, da Nord a Sud, per fare la sua perpetua campagna elettorale per le Regionali e non solo) si sta impegnando parecchio. Perché Palazzo Chigi è un’obiettivo concreto: «Lo decideranno gli elettori, appena verrà data loro la parola. Io non ho rimpianti e sto studiando da premier. Questo periodo all’opposizione mi sta servendo molto».

Le sorti del governo Conte-2

Studi da premier. Perché le sorti del governo Conte-2, quello composto da un’alleanza instabile a più voci (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali e Italia Viva, oltre agli esodati nel gruppo misto), sembrano essere appese, ogni giorno di più, a un sottile filo tra discussioni su tantissimi temi. Salvini si sfrega le mani, sapendo di avere dalla sua l’appoggio di molti italiani, come indicano i sondaggi.

(foto di copertina. da profilo Twitter ufficiale di Matteo Salvini)