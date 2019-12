Festa della Lega ad Albino (Bergamo) e comizio di Matteo Salvini imperdibile per le centinaia di persone che erano state accolte all’interno del palazzetto dove si è tenuto l’evento politico. Ovviamente, il momento più atteso è stato l’intervento del leader della Lega che ha riproposto i suoi soliti luoghi comuni, i pezzi forte che i suoi elettori amano sentire a ogni suo intervento. Tuttavia, Salvini ha aggiunto – vista la contingenza di fine anno – un passaggio sul discorso Mattarella del 31 dicembre.

Discorso Mattarella, i fischi al comizio di Salvini

Il presidente della Repubblica, come da tradizione, terrà un discorso a reti unificate per augurare un buon inizio anno agli italiani. Matteo Salvini, al popolo di Albino, ha ricordato in chiusura di intervento: «Mi raccomando, il 31 tutti ad ascoltare il discorso del presidente della Repubblica». A queste sue parole sono piovuti immediatamente fischi e buuu.

Qualcuno ha anche affermato: «Si rompe la televisione». Una battuta vecchia che, però, in quel momento ha trovato consensi. Matteo Salvini, visibilmente in imbarazzo per la reazione del suo pubblico, ha detto: «Wè, screanzati – ha cercato di fermare così gli insulti -. Io sono abituato ad ascoltare. Prima ascolto e poi parlo, facciamo qualche ragionamento su Facebook. Non c’è problema».

La manifestazione di dissenso da parte dei suoi elettori, tuttavia, è andata avanti ancora per un po’. E a quel punto, Salvini ha provato a cavalcarla dicendo: «Mi ricordo che in estate qualcuno aveva detto di voler far partire un governo solo se non ci saranno litigi al suo interno». Il riferimento, chiaramente, è allo stesso Capo dello Stato che ha guidato le consultazioni. Un piccolo occhiolino alla protesta del suo popolo, anche se – in apparenza – ha cercato di arginarla dal palco di Albino.