Salvini accusa Conte di ritenersi «un Dio in terra» e di agire «come un monarca» | VIDEO

Matteo Salvini è intervenuto in diretta su Canale 21, intervento poi condiviso sulla pagina Lega – Salvini Premier. Al di là delle critiche già sentite e risentite in questi giorni a Conte e alla gestione dell’emergenza coronavirus attuata dal governo, il leader leghista ha accusato il premier di considerare se stesso un «Dio in Terra» e di agire come un «monarca» che fa concessioni al suo popolo. Nel video parla anche del suo rapporto con Berlusconi attualmente, con il quale sono emersi disaccordi sul Mes.

Salvini elogia Macron perché si prende le sue responsabilità



Salvini paragona Conte al presidente della Repubblica francese: «Macron si sta prendendo la responsabilità di fare delle scelte. In Francia ci sarà la riapertura di tante attività imprenditoriali, commerciali e artigianali nei prossimi giorni. Addirittura il presidente si è impegnato a riaprire le scuole con un numero ridotto di ragazzi. Macron va in Parlamento, a me sembra che qua ci sia uno scaricabarile. Un po’ è colpa dei medici, un po’ è colpa dei sindaci, un po’ è colpa dei governatori».

«Conte si ritiene Dio in terra e concede agli italiani come un monarca

Al minuto 08.20 Salvini risponde alla domanda su un ipotetico governo di unità nazionale. La risposta assume subito toni polemici, portando il focus sulla dittatura sanitaria della quale viene accusato Conte dalla scorsa domenica: «Bisogna capire cosa si intende per unità nazionale: tirare a campare o difendere l’interesse nazionale. Come fai a fare unità nazionale con qualcuno che si ritiene Dio in terra, cioè con qualcuno che va in televisione e – come un monarca – dice: concederò agli italiani di fare una passeggiata, concederà ai pizzaioli di tornare a lavorare a giugno, concederò ai bambini di andare ai campi estivi. Non siamo un popolo che aspetta concessioni».

(Immagine copertina dal video pubblicato su Lega – Salvini Premier)