Salvini si prepara alle nuove sfide comprando le mutande | VIDEO

«Io tengo alla mia privacy», aveva detto qualche tempo fa il segretario della Lega. Poi, però, i social hanno preso il sopravvendo e la sua vita – anche gli aspetti più privati – sono stati resi pubblici. Ed ecco che, in occasione della lunga ricorsa per il voto del 26 gennaio in Emilia-Romagna, il senatore Matteo Salvini ha deciso di rendere pubblici anche quei momenti più intimi, come l’acquisto della propria biancheria. Il video di Salvini compra mutande.

Il filmato è stato condiviso martedì sera sul proprio profilo Twitter: Matteo Salvini entra in un negozio di biancheria intima – uno dei marchi più noti in Italia – e si fa immortalare come un uomo qualunque mentre è intento a comprare le proprie mutande. Si rivolge alla commessa e prende tre paia di boxer (oltre a quattro paia di calze per il suo assistente).

Salvini compra mutande e lo annuncia sui social

Il primo ricorda i colori dell’Inter, il secondo ricorda gli Stati Uniti e il terzo ha l’elefantino «che porta buono». Insomma, nuove mutande per nuove sfide. E nel futuro del leader della Lega ce ne sono moltissime: dalla campagna elettorale, quasi agli sgoccioli ma entrata nella fase calda, in Emilia-Romagna e in Calabria (con il voto del 26 gennaio, fino al probabile processo per il caso Gregoretti.

Il mutatis mutandis dell’uomo qualunque

Insomma, Salvini compra mutande perché ha «bisogno di ricambi» e ha deciso di condividere questo gesto di vita quotidiana anche con i suoi followers sui social. E pensare che, solo qualche tempo fa, aveva detto di essere molto geloso della propria privacy. Ma il tempo cambia le persona e l’essere «l’uomo qualunque» aiuta a livello elettorale. E, come dicevano i latini, ‘Mutatis mutandis’.

(foto di copertina: frame video dal profilo Twitter di Matteo Salvini)