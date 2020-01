Salvini e la ‘sindrome’ di Berlusconi: «Vogliono eliminarmi per via giudiziaria»

Ritorno al futuro. Ricorderete le vecchie battaglie sulla ‘giustizia a orologeria’ citate da Silvio Berlusconi quando accusava la magistratura di aprire fascicoli e inchieste contro di lui in momenti topici della sua carriera politica. Ecco che, ad anni di distanza, anche il segretario della Lega ripercorre quelle tappe e quelle dichiarazioni. Si parla del caso Gregoretti – con le indagini che coinvolgono l’ex ministro dell’Interno e con la giunta per le immunità del Senato (e Palazzo Madama) che dovrà decidere per la sua seconda immunità (dopo quella per la Diciotti) – ed ecco un Salvini come Berlusconi.

LEGGI ANCHE > Salvini e la linea difensiva nella memoria per il caso della nave Gregoretti: «La decisione era collegiale»

«Il 27 gennaio io sarò qui a festeggiare con voi. In cambio, a febbraio voi sarete in tribunale con me – ha detto il leader del Carroccio da Carpi, per l’ennesima visita elettorale in vista del voto in Emilia-Romagna del 26 gennaio -. La sinistra siccome non riesce a battermi politicamente, vuole eliminarmi per via giudiziaria». Parole quasi vintage che riportano al passato (neanche troppo recente). Dichiarazioni che ricalcano lo stile berlusconiano che, evidentemente, ha fatto scuola.

Salvini come Berlusconi sulla Gregoretti

Il caso Gregoretti – a differenza di quanto successo con quello Diciotti – potrebbe, infatti, avere un epilogo ben diverso. Il Movimento 5 Stelle (che ha perso consensi elettorali, ma che in Parlamento può fare ancora la voce grossa grazie al vasto numero di Senatori, nonostante le fuoriuscite) voterà contro l’immunità del senatore Salvini che, dunque, rischia di dover affrontare il processo questa volta.

Il rischio processo per il leader della Lega

Ed è per questo motivo che, stavolta, il Salvini come Berlusconi sembra essere inevitabile. Il processo nei confronti del leader della Lega – e ricordiamo che solo dopo tutti i gradi di giudizio sarà sancita la sua eventuale colpevolezza, considerando anche la delicata questione della decisione collegiale del governo Conte-1 – sembra essere quasi inevitabile.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Matteo Salvini)