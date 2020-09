Salvini si difende sui rimborsi elettorali: “I 49 milioni li abbiamo spesi”

“I 49 milioni li abbiamo spesi”. Così Salvini a DiMartedì è tornato a parlare del questione dei rimborsi elettorali della Lega, legati all’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari i tre commercialisti vicini alla Lega Alberto Di Rubba, Andrea e Michele Scilleri. E alle domande di Giovanni Floris che gli chiedeva se non fosse curioso anche lui di sapere che fine hanno fatto quei soldi, ha risposto nello stesso modo di sempre.

La difesa di Salvini a DiMartedì

I magistrati “cercano soldi che non esistono”. Così Salvini a DiMartedì ha ribadito la sua linea sullo scandalo dei rimborsi elettorali della Lega, spiegando che i “49 milioni sono stati spesi in anni e anni di iniziative elettorali” e aggiungendo sarcasticamente che soldi “non ce ne sono, se li trovate ditemi dove sono perché interessa anche a me”. Frasi che però Floris non lascia passare, ricordando anche lo scandalo dei diamanti e degli investimenti in Tanzania della Lega di Bossi e Belsito, con Salvini che a quel punto aggiunge: “Li stiamo restituendo.

#dimartedi Il leader della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda: "Non vorrebbe sapere dove sono finiti i 49 milioni?" https://t.co/zN72HgWtYF — La7 (@La7tv) September 15, 2020

Salvini a DiMartedì e il sì al referendum

Salvini a DiMartedì però affronta anche altri temi, e tra questi c’è la sua posizione sul referendum sul tagli dei parlamentari del 20 e 21 settembre. Salvini infatti ha detto chiaramente che voterà sì, una posizione che il leader del Carroccio rivendica senza timori indicandola anche come la posizione del partito, nonostante un fronte interno a favore del No guidato dall’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. “La posizione Lega è da sempre per il taglio – ha spiegato Salvini a DiMartedì – non facciamo come Renzi e il Pd che votano Sì per salvare la poltrona”. Una posizione coerente con i voti in Aula, ha aggiunto Salvini, spiegando anche che, secondo lui, “il Parlamento possa lavorare bene anche con 300 parlamentari in meno”.