Due persone sono state messe alla gogna con le loro immagini social scambiate per quelle di Salvador Ramos

Prima Twitter, poi Reddit. Sono stati i due spazi social dove due persone – almeno due persone secondo quanto riportato da Mashable – sono state scambiate per Salvador Ramos, il giovane che ha aperto il fuoco contro bambini e insegnanti della scuola di Uvalde, in Texas, commettendo una vera e propria strage, prima di essere stato a sua volta ucciso dalle autorità di sicurezza. Si tratta di due donne trans, che hanno cercato disperatamente di spiegare all’utenza dei social network – che ormai aveva ampiamente diffuso la loro immagine associandola a quella del killer di una delle stragi scolastiche più efferate della storia degli Stati Uniti – di non avere nulla a che vedere con il tragico episodio di cronaca.

LEGGI ANCHE > Si potevano capire le intenzioni di Salvador Ramos dal suo profilo Instagram?

Salvador Ramos e le due donne trans scambiate per il killer di Uvalde

Sabrina è una delle due persone coinvolte in questa assurda vicenda, dove gli scambi di persona sui social network ormai sono all’ordine del giorno (ma diventano drammatici se associati a eventi dalla vasta eco mediatica). Aveva fatto questo tweet qualche giorno prima:

In base a una presunta somiglianza con le foto del killer di Uvalde diffuse dalle autorità, la sua immagine ha iniziato a fare il giro di Twitter. Lei ha chiesto più volte che fosse rimossa, ha reso privato il profilo per qualche ora (visto che stavano arrivando insulti e offese di ogni tipo), ha fornito successivamente altre prove sulla mancata corrispondenza tra lei e Salvador Ramos. L’utenza dei social network ha continuato ad andare avanti con questa storia, secondo la vittima a causa della transfobia imperante diffusa su Twitter e non solo.

Stesso discorso anche per un altro social network, Reddit. Il gestore di GAB – un social network megafono delle idee conservatrici e di estrema destra – ha fatto in modo di diffondere prima l’idea che il killer della strage di Uvalde fosse un transessuale (una informazione che nessuno ha assolutamente confermato), poi ha trovato una somiglianza tra Salvador Ramos e Sam Palacios, una donna trans che vive in Georgia, e ne ha diffuso l’immagine. Anche qui, la sostituzione di persona ha fatto il suo corso e sono stati inutili i tentativi di Sam Palacios di rendere palese il fraintendimento.