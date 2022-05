Si potevano capire le intenzioni Salvador Ramos dal suo profilo IG?

Salvador Ramos è il criminale diciottenne che ha assassinato 19 bambini e 2 insegnanti colpendoli – poche ore fa – con un fucile e una pistola nella scuola elementare Robb di Uvalde in Texas. Il governatore Greg Abbott ha dichiarato che Ramos aveva frequentato le scuole superiori nello stesso istituto e, inoltre, che lo stesso veniva ucciso dalla polizia dopo la strage. Il killer ha colpito in una zona prevalentemente di ispanici e prima di giungere nel luogo del delitto plurimo ha assassinato sua nonna. C’è chi sostiene che le intenzioni criminose di Salvador Ramos avrebbero potuto comprendersi sbirciando i suoi profili social, i quali sono ricchi di foto di armi. Poche ore prima della strage, inoltre, Salvador Ramos aveva inviato un messaggio ad un’utente sconosciuta su Instagram: «Sto per farlo». Sul suo account Instagram «salv8dor_», bloccato non appena si è saputo il nome del killer, quest’ultimo aveva pubblicato un selfie e altre fotografie di armi, di cui una con due fucili uno accanto all’altro.

Leggi anche > L’Instagram down del 25 maggio: mancato aggiornamento del feed e problemi con l’accesso

Salvador Ramos avrebbe fatto intendere le sue intenzioni criminose pubblicando foto di armi sui suoi profili social

Poche ore prima di sterminare barbaramente 19 studenti e 2 insegnanti della Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, Salvador Rolando Ramos avrebbe fatto intendere di voler commettere un gesto spietato in una chat Instagram con una sconosciuta, la quale probabilmente non ha inteso la portata delle parole di Ramos. Il diciottenne, poi ucciso dalla polizia, pubblicava da molto e continuamente, sulle sue pagine social, foto di armi, nella specie pistole e fucili. Il senatore del Texas Roland Gutierrez ha dichiarato alla Cnn che l’autore della strage nella scuola elementare di Uvalde aveva acquistato il fucile dopo aver compiuto 18 anni. Qualche giorno fa, Ramos aveva condiviso su Instagram – in una chat privata con un’utente sconosciuta – l’immagine di una sua pistola con la frase «Una nuova foto della mia pistola», la quale aveva poi risposto in chat: «Cosa devono fare le tue pistole con me?». Il dialogo, poi, si interrompeva per 4 giorni, ma ieri veniva ripreso: «Sto per farlo», ha scritto Ramos. L’utente gli rispondeva: «Che cosa?», e Ramos aggiungeva con un’emoji sorridente: «Te lo dico prima delle 11. Ho un piccolo segreto che voglio confidarti». La donna rispondeva, preoccupata, a Ramos: «È spaventoso. Ti conosco a malapena e mi tagghi in una foto con alcune pistole?». Doge ha dichiarato dal suo profilo Twitter: «Shooters Instagram è stato appena bombardato, ho catturato questo screenshot anche se del suo unico e unico post. Era questo, un altro selfie e la foto di una rivista di armi».

Shooters Instagram was just nuked, I nabbed this screenshot though of his one and only post. It was this, another selfie, and a picture of a gun magazine. pic.twitter.com/VZ3JGYwn1G — Doge (@IntelDoge) May 24, 2022

Salvador Rolando Ramos aveva, dunque, fatto intendere di essere intenzionato a commettere una strage? Forse sì, quello che è certo è che la sua anonima interlocutrice non è riuscita a dare a quei messaggi il giusto peso o a muoversi per tempo. Il movente della strage non è noto, ma si sa che l’assassino da bambino è stato vittima di bullismo a causa di un problema nel linguaggio. Lo stesso sarebbe, poi, cresciuto in una famiglia costellata di violenze e perenni umiliazioni, e da tempo Ramos avrebbe iniziato a tenere dei comportamenti assai strani, indossando, per esempio, abiti militari. Inoltre, era ossessionato dalle armi, e infatti subito dopo aver compiuto 18 anni ha acquistato pistole e fucili. Il messaggio su Instagram Ramos lo aveva inviato a «@epnupues», una giovane donna sconosciuta che non vive nemmeno in Texas. Ramos l’aveva contattata il 12 maggio scorso dicendole di «ripostare» le immagini delle sue pistole. Alle 5,43 del mattino di ieri, Ramos le aveva inviato un messaggio, come sopra detto, con scritto «Sto per..», prima della strage. L’ultimo messaggio alla utente sconosciuto è delle 9.16.