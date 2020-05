«Teppisti, picchiatori e provocatori», i ‘complimenti’ di Sallusti al M5S e al deputato Ricciardi

In Lombardia tutto è stato gestito al meglio. Il mantra è stato ribadito non da un esponente politico della Lega – come fatto nelle settimane scorse da Attilio Fontana – ma dal direttore de Il Giornale nel suo editoriale pubblicato quest’oggi in prima pagina. Sallusti contro Ricciardi e tutto il Movimento 5 Stelle per le accese critiche arrivare ieri durante la seduta in Aula a Montecitorio al termine dell’informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il tutto condito da ‘complimenti’ al metodo grillino.

«Avendo l’acqua alla gola i Cinque Stelle mandano avanti picchiatori e provocatori con la benedizione del presidente della Camera Fico (amico del Ricciardi) e molto probabilmente anche del premier – accusa Alessandro Sallusti nel suo editoriale su Il Giornale -. I grillini non sono avversari politici, sono dei teppisti mantenuti della politica e pure senza scrupoli». Il giornalista poi prosegue augurando un pronto abbandono degli scranni parlamentari a molti pentastellati che, visti i sondaggi, dovrebbero più che dimezzare le loro presenze quando si tornerà al voto.

Sallusti contro Ricciardi e la difesa del Modello Lombardia

«Sarà una liberazione, perché noi ci teniamo ben stretto il modello Lombardia e lasciamo ai grillini il modello Roma-Raggi (degrado e inefficienza da Terzo mondo), quello Bonafede-giustizia (quattrocento mafiosi scarcerati), quello Di Maio-reddito di cittadinanza (soldi nostri a mafiosi, pregiudicati e lavoratori in nero) e quello Conte-Coronavirus (milioni di italiani economicamente abbandonati)», prosegue Sallusti nel suo editoriale.

Tutto è andato bene?

Insomma, in Lombardia il sistema sanitario ha retto bene e il duro attacco del Movimento 5 Stelle, secondo il direttore de Il Giornale, è senza fondamenta e organizzato per attaccare la Lega. Sallusti contro Ricciardi, dunque, con il giornalista che sostiene che quanto accaduto ieri a Montecitorio sia solo un antipasto di quel che succederà in futuro.

