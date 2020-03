Sallusti accusa Conte e Casalino di «speculare sui morti per guadagnare follower»

Quel video-messaggio andato in onda sulla sua pagina Facebook ha scatenato tantissime polemiche. Sui contenuti si sono espressi in pochi, ma sulle modalità si è palesato il risentimento di buona parte del palcoscenico politico ed editoriale. E a fare scuola, in quest’ultimo ambito, c’è il direttore de Il Giornale che sferza un doppio colpo nei confronti del presidente del Consiglio e del suo portavoce. Nel suo editoriale, Sallusti attacca Conte e Casalino con gravissime accuse, come quella di speculare sui morti per ottenere più follower.

«Speculare su morti e paure per guadagnare follower su Facebook e per non lasciare il palcoscenico mediatico ai governatori del Nord è da sciacalli, farlo senza motivo (lo ripeto, Conte l’altra sera non ha firmato alcun decreto urgente) è da stupidi – ha scritto Alessandro Sallusti nel suo editoriale su Il Giornale del 23 marzo 2020 -. Casalino conti i morti, non i like. E Conte faccia il premier, non l’imbonitore televisivo notturno».

Sallusti attacca Conte e Casalino

L’attacco principale, dunque, è rivolto al portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino, che avrebbe orchestrato il tutto (cioè la diretta social al posto della conferenza stampa o di un messaggio sulla Rai) solamente per far aumentare la quantità di follower sulla pagina Facebook di Giuseppe Conte (che ha fatto un balzo in avanti di quasi 500mila fan a ridosso dell’annuncio di sabato sera, quasi notte). Poi Sallusti attacca Conte, dandogli del teleimbonitore.

«L’imbonitore televisivo notturno» senza andare in tv

Ma nello stesso editoriale, il direttore de Il Giornale critica proprio il fatto che il Presidente del Consiglio non sia andato in televisione a fare questo annuncio. Come si fa a essere un «imbonitore televisivo notturno» se nelle righe precedenti (e in quelle successive) si critica quella stessa persona per aver scelto di comunicare tramite social?

