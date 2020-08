Due bagnini positivi al Coronavirus: a Sabaudia chiudono due stabilimenti

Due stabilimenti sul lungomare di Sabaudia sono stati temporaneamente chiusi dopo che due bagnini sono risultati positivi ai test Covid. Al momento risulta contagiata anche una ragazza che frequenta una palestra: anche in questo caso, in via precauzionale, la struttura è stata chiusa. Non è il primo caso di questo tipo nella località balneare in provincia di Latina. Nel frattempo a Roma sono state sospese le attività in un centro estivo per la presenza di due persone che sono entrate in contatto con quello che è un nuovo piccolo cluster di contagi.

LEGGI ANCHE > Aumentano i contagi in Australia: coprifuoco a Melbourne e stato di emergenza nello Stato di Victoria

I due bagnini di Sabaudia lavorano al Gabbiano e al Lido Azzurro. Nell’attività di contact tracing si è deciso di chiudere entrambi gli stabilimenti. C’è anche una terza ragazza che frequenta lo Studio Fitness, risultata positiva dopo i controlli. Per questo motivo, la chiusura temporanea ha riguardato anche quest’ultima struttura.

Sabaudia, il caso dei due bagnini positivi

La Regione Lazio ha fatto sapere che «a Sabaudia proseguono le attività di contact tracing sulle relazioni del bagnino positivo al Covid. Il caso indice molto probabilmente è una persona rientrata dalla Spagna». Il Comune, invita a non creare allarmismi: «L’amministrazione invita a non creare allarmismi e informa che sono stati avviati, tramite la Asl, tutti i necessari protocolli al fine di limitare il diffondersi dei contagi».

Il centro estivo di Roma

Anche a Roma è arrivata una chiusura. Si tratta del centro estivo Monkey Village, nella zona di Tor Vergata, dopo che l’Asl Roma 2 ha comunicato la positività di due persone. Anche in questo caso, oltre alla chiusura temporanea, si ta cercando di ricostruire i contatti di tutte le persone che negli ultimi giorni sono entrati in contatto con la struttura e con il personale che lavora lì.

(foto di copertina: da Pixabay)