Aumentano i contagi in Australia: coprifuoco a Melbourne e stato di emergenza nello Stato di Victoria

La curva dei contagi torna a salire e riaccende l’emergenza Coronavirus in Australia. I dati quotidiani sulle nuove infezioni ha portato ad alcune misura nello stato di Victoria: dal ritorno allo stato di emergenza, fino al coprifuoco serale-notturno nella città di Melbourne. La decisione è stata annunciata dal premier dello Stato di Victoria dopo l’incremento esponenziale dei casi. Le misure scelte dl governo locale impongono alcune limitazioni ai cittadini e studenti.

Il tutto diventerà effettivo alla fine di questa giornata. Da sabato, infatti, il Coronavirus in Australia è tornato a presentare il proprio conto con 671 nuovi contagi e sette vittime. Le misure di limitazione degli spostamenti sono state decise per evitare di far crescere ulteriormente questa curva che, dopo settimane in cui erano stati registrati solamente sparuti casi, è tornata prepotentemente verso un trend di salita.

Coronavirus in Australia, il coprifuoco di Melbourne

Con lo stato di emergenza nello Stato di Victoria, il premier locale Daniel Andrews darà più poteri alla Polizia. Inoltre, nel caso specifico di Melbourne, si torna a un parziale lockdown per quanto concerne le attività non lavorative. Non si potrà uscire di casa la sera (dalle 20 alle 5 della mattina successiva); non ci si potrà allontanare oltre i 5 chilometri dal proprio indirizzo di residenza per fare attività sportiva o andare a fare acquisti.

Torna la didattica a distanza per gli studenti

E la situazione Coronavirus in Australia porta a conseguenze anche per quel che riguarda gli studenti. Si tornerà, per un periodo ancora non definito, alla didattica a distanza per tutti i ragazzi che vivono e studiano nello Stato di Victoria. Per quel che riguarda le altre attività, Daniel Andrews ha spiegato: «Voglio garantire a tutti i cittadini dello stato di Victoria che le misure non avranno impatto su supermercati e negozi che vendono generi di prima necessità». Domani saranno date tutte le linee guida anche per quel che riguarda i lavoratori.

(foto di copertina: da Pixabay)