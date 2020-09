Ronaldo da record col Portogallo: supera quota 100 gol e punta Ali Daei

Chiamatelo Ronaldo record. Il fuoriclasse portoghese della Juventus infatti ha tagliato un nuovo traguardo, stavolta col suo amato Portogallo: ha raggiunto e superato le 100 reti con la nazionale lusitana. Grazie alla doppietta contro la Svezia Ronaldo ha toccato quota 101 gol con la Seleçao portoghese e adesso punta al record assoluto di Ali Daei.

Ronaldo record dopo la doppietta con la Svezia

Ronaldo record ha permesso con le due reti da record al Portogallo di battere 2-0 la Svezia nella seconda giornata del girone A3 di Nations League che ha portato i lusitani in testa a punteggio pieno con la Francia. Il fuoriclasse della Juventus ha sbloccato la partita allo scadere del primo tempo battendo su punizione una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Cagliari e Roma Robin Olsen, per poi ripetersi al 72′ con quella che è diventata la sua rete numero 101 con la maglia del Portogallo. Gol importanti non solo per lui ma anche per la Seleçao di Fernando Santos, che resta appaiata in testa al gruppo con la Francia in attesa del primo dei due scontri diretti che si giocherà l’11 ottobre in Francia.