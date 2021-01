Roma, c’è una ‘talpa’ nello spogliatoio? Quanto c’è di vero sulla lite Fonseca-squadra

Ha fatto molto discutere quanto successo martedì scorso durante la partita di Coppa Italia tra Roma e Spezia. Nel corso del match, la squadra giallorossa allenata da Paulo Fonseca ha effettuato sei cambi, procedura vietata dal regolamento ufficiale. Il centrocampista Lorenzo Pellegrini ha provato anche ad avvertire il mister portoghese, ma la frittata era ormai cosa fatta. La Roma ha perso 4 a 2 ai tempi supplementari, ma certamente arriverà la sconfitta a tavolino per 0-3.

LEGGI ANCHE –> Un tifoso ha recitato l’inno della Roma in chiesa: il parroco gli ha tolto il microfono

Ne è nato un inevitabile caso: a farne le spese è stato il giovane team manager della società giallorossa Gianluca Gombar, allontanato dalla società. I giocatori non hanno preso bene questa decisione e – stando a quanto riportato da alcune testate – ci sarebbe stato un durissimo confronto tra la squadra e l’allenatore Paulo Fonseca prima dell’allenamento, spostato poi dalla mattina al pomeriggio. I giocatori sono convinti che l’errore non possa essere attribuibile alla singola persona, ma che sia da attribuire alla collettività. Nel corso del confronto – da alcune testate definito piuttosto ‘aspro’ – avrebbero preso la parola Dzeko e Pellegrini in qualità di capitano e vicecapitano della squadra. Ma anche il portiere Pau Lopez, che già aveva manifestato il proprio malumore per l’allontanamento di Gombar pubblicando un post su Instagram. La situazione del tecnico giallorosso appare molto delicata e la prossima partita di campionato – caso vuole che sia ancora una volta contro lo Spezia – sarà un crocevia.

Ma come sono arrivate tutte queste informazioni? Che ci sia una ‘talpa‘ all’interno dello spogliatoio che ha spifferato ai quattro venti una situazione che sarebbe dovuta rimanere privata? Partiamo col dire che in questi casi il beneficio del dubbio è la conditio sine qua non con cui trattare una fuga di notizie. Nulla di certo, il condizionale è d’obbligo. In questo caso non c’è neanche stata poi una replica ufficiale da parte della società, cosa che invece è avvenuta in passato con situazioni simili: dall’Inter di Conte e Spalletti fino al Bologna di Sinisa Mihajlovic. E gli stessi allenatori ne hanno parlato in conferenza stampa, arrabbiandosi con la stampa ma anche e soprattutto con i responsabili.

Domani, come detto, la Roma scenderà in campo in campionato, ancora una volta contro lo Spezia. Vedremo dunque come e se la squadra allenata tuttora da Paulo Fonseca saprà e vorrà reagire a tutti i rumors mediatici e alla difficile situazione che si è venuta a creare dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e il licenziamento del team manager Gianluca Gombar.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]