Dennis Rodman risponde a Andrea Petagna: «Ti chiamano Buldozer. Forse perché segni tantissimi gol?»

Non è la prima volta che due star che non si conoscono e che vivono in due parti del mondo diverse – proprio come in questo caso – si mandano messaggi via social scatenando ilarità nei fan. Stavolta è toccato al cestista statunitense Dennis Rodman che ha registrato e postato un video per il calciatore della Spal – attualmente in prestito al Napoli – Andrea Petagna. L’ex stella dei Bulls – che insieme a Michael Jordan e Scottie Pippen ha reso la squadra una leggenda – ha qualcosa da dire al giocatore nostrano.

LEGGI ANCHE >>> Il Valencia chiede alla Uefa un’inchiesta dopo le parole di Gasperini sui suoi sintomi Covid-19

Il video di Rodman per Petagna

Su Netflix la serie “The Last Dance”, che documenta la stagione ’97-’98 dei Chicago Bulls in NBA, ha raggiunto l’apice del successo nel nostro paese ancor prima dell’uscita degli ultimi due episodi. Sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e del mondo sportivo che hanno apprezzato la docu-serie condividendo opinioni sui social. Tra questi ci sono anche molti calciatori di Serie A, tra cui Petagna. Proprio lui ha ricevuto una risposta da parte del campione statunitense, che ha poi pubblicato sui social esprimendo ulteriore ammirazione.

Nel video Rodman si rivolge direttamente a Petagna: «Andrea! Non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando! Mi dicono che in Italia sei conosciuto come il Bulldozer, è forse perché segni tantissimi gol? Tutti ti vogliono bene Andrea, rispetto per te. Continua così». Apre anche una parentesi su sua figlia, Trinity Rodman, che a soli 18 anni ha mostrato un talento naturale per il calcio ed è già stata convocata nella nazionale Under 20 degli USA. «La mia piccola Trinity gioca a calcio. È fortissima, la numero uno al mondo, dovresti conoscerla! Magari un giorno la incontrerai e mi scriverai un messaggio per dirmi: ‘Caro Dennis avevi ragione. Trinity è come me, un vero Bulldozer. Una vera Rodman’», ha detto orgogliosamente.

Il video risposta della Spal a Rodman

La Spal non ha perso l’opportunità di rispondere al campione, affermando di chiarire più che volentieri il dubbio di Rodman. Petagna è un campione e fa sempre gol, come dimostra il video montato appositamente per far vedere tutti i gol più spettacolari del calciatore classe ’95.

(Immagine copertina dal video di Rodman)