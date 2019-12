No, Robert De Niro non ha mandato un messaggio pro-Sardine

Era facile cascarci ma non così difficile verificare se la cosa fosse vera o meno. Sicuramente il fatto fa gola per fare titoloni in prima pagina e ad approfittarne è stato Il Giornale; la prima pagina del quotidiano di oggi si intitola «Chi c’è dietro alle sardine» e il sottotitolo fa riferimento, tra gli altri, anche alle «star di Hollywood». Il nome di Robert De Niro compare nella prima riga del pezzo. Peccato che si tratti solo di un account-fan su Twitter che ha ritwittato un video pro-Sardine dando l’impressione che esista un effettivo sodalizio Robert De Niro Sardine.

Robert De Niro Sardine: l’unione non s’ha da fare

La risposta è no. Robert De Niro non ha mai ritwittato un video pro-Sardine. Nel corso della giornata di ieri su Twitter, cercando sardine, tra i vari contenuti spiccava questo.

"The protest movement against the far-right is growing in Italy. This is tonight is Treviso, a city of 85,000." https://t.co/0KBZo9i9bp pic.twitter.com/nrQq2DBxew — Robert De Niro (@RobertDeNiroUS) December 5, 2019

La didascalia recita: «Il movimento di protesta contro l’estrema destra sta crescendo in Italia. Questa è Treviso stasera, una città di 85mila abitanti». Facilissimo cascarci, non così difficile con un click in più arrivare alla descrizione della pagina e leggere:«Parody Account, Fan Account, Not Robert De Niro» traducibile con «Account parodia, fan account, non sono Robert De Niro».

Patti Smith e il messaggio a sostegno delle sardine dopo il concerto a Ravenna

Se Robert De Niro non ha mandato nessun tipo di messaggio diretto a sostegno delle sardine chi invece lo ha fatto senza indugi è stata Patti Smith dal palco del teatro Alighieri, a Ravenna. L’artista di fama internazionale, autrice di successi intergenerazionali come «People have the power» e «Ghost Dance» è impegnata in un breve tour in Italia; tra i vari palchi su cui è salita c’è stato anche quello di Ravenna. In virtù della manifestazione organizzata nella città il 5 dicembre – contrapposta a un comizio di Salvini – Patti Smith si è espressa a favore del popolo delle Sardine mostrando di averne una attaccata alla giacca.

Il video che vede la cantautrice protagonista ha fatto il giro del web: «Le cose non saranno mai perfette ma voi dovete continuare a combattere».

