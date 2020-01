Un TV movie prodotto da Rai Fiction e destinato a Rai 1 ricorderà l’inestimabile figura di Rita Levi Montalcini, scienziata premio Nobel per la medicina nel 1986 per le sue scoperte sul funzionamento del sistema nervoso. La sua figura è una di quelle più amate e riconosciute dagli italiani, dato che Rita Levi Montalcini è l’esempio vivente di esportazione delle nostre eccellenze in tutto il mondo. Ad interpretarla sarà Elena Sofia Ricci, con la regia di Alberto Negrin.

Le riprese del film sono in corso di svolgimento a Torino e già arrivano le prime foto con Elena Sofia Ricci con trucco e parrucco per avere le sembianze dell’illustre scienziata. Tra i vari set alcune scene sono girate proprio nella casa in cui Rita Levi Montalcini visse con la sorella Paola. La vicenda raccontata nel film sarà ambientata proprio nel 1986, subito dopo la vincita del Nobel: nonostante il premio appena ricevuto Rita Levi Montalcini è insoddisfatta perché le sue scoperte non vengono ancora utilizzate concretamente per curare le persone. Sarà dato molto risalto all’incontro tra la luminare e una violinista non vedente che ha cambiato tutta la sua vita.

“Benedetta Primavera”, Rita Levi Montalcini prima del ritorno di Suor Angela

Una grande soddisfazione professionale dunque per Elena Sofia Ricci, che però non si fermerà qui per quanto riguarda le sue esperienze su Rai 1. Negli scorsi mesi, infatti, si sono svolte le riprese di “Vivi e lascia vivere” in cui interpreta la madre di due ragazze, mentre la prossima primavera dovrebbero iniziare le riprese della nuova stagione di Che dio ci aiuti per la gioia dei fan di Suor Angela. Nel cast tornerà anche una vecchia conoscenza, Diana Del Bufalo, che aveva lasciato la serie nella quinta stagione per i troppi impegni lavorativi. Il film su Rita Levi Montalcini sarà trasmesso proprio in quel periodo su Rai 1, a certificare un 2020 davvero magico per la bravissima attrice.