La risposta dell’Italia al tweet con Lukaku gladiatore: “Vici”

Ieri, a poche ore dall’inizio della partita Belgio – Italia, valida per un posto in semifinale a Euro 2020, vi avevamo parlato del post su Twitter scelto dalla nazionale allenata da Roberto Martinez per presentare la sfida contro gli Azzurri di Roberto Mancini. Romelu Lukaku in versione gladiatore trionfante in un’arena con le bandiere italiane sventolanti, e ai suoi piedi un elmo e uno scudo con i simboli della nazionale azzurra. ‘Veni, vidi…’, il testo in latino del post, in cui mancava solo il verbo della conquista, rappresentato però dall’urlo di Lukaku, affiancato in questa scena da due compagni di squadra, fra cui Dries Mertens.

https://twitter.com/BelRedDevils/status/1410847454988144645

LEGGI ANCHE –> La scelta social del Belgio di twittare Lukaku gladiatore contro la nazionale allenata da Roberto Mancini: “Veni, vidi…”

In quella che sembra essere diventata una sfida nella sfida a colpi di tweet, non si è fatta attendere la risposta dell’account Twitter dell’Italia, che al termine della partita vinta 2 a 1 grazie ai gol di Barella, Insigne e Lukaku (su un calcio di rigore molto contestato dagli Azzurri) per il Belgio, ha risposto così:

https://twitter.com/Vivo_Azzurro/status/1411066299652919298

Riprendendo dunque il tweet originale belga ma aggiungendo, appunto, il verbo mancante ‘vici’, ho vinto. E lo ha fatto in un tripudio di piccole bandiere italiane che hanno formato la suddetta parola latina nel post condiviso e pubblicato su Twitter.

Il trionfo dell’Italia sul Belgio ha fatto anche il boom di ascolti in tv: la partita è stata seguita ieri da ben 15 milioni 483 mila telespettatori con il 65,2% di share, dunque ben oltre la metà degli italiani che hanno guardato la tv. Un ascolto crescente rispetto alla precedente partita contro l’Austria che aveva fatto registrare il 61.1% di share con 13 milioni 275 mila spettatori. Il match è stato trasmesso in Italia da Rai 1 e da Sky Sport.

[CREDIT PHOTO: TWITTER / BELGIAN RED DEVILS]