Coronavirus, oggi registriamo il maggiore aumento di ricoveri e di terapie intensive da marzo

La curva dei contagi coronavirus continua a salire imperterrita – seppure oggi ci sia stato un calo dei nuovi positivi, che si sono fermati a 10.874 per la quarta volta in assoluto in Italia -. Oggi le regioni più colpite dall’aumento di contagi sono la Lombardia, che ha sfondato quota 2.023, il Piemonte con +1.396 nuovi contagi, la Campania che segna 1.312 nuovi positivi e il Lazio a +1.224. Sicuramente la situazione che stiamo affrontando ora è diversa rispetto a quella di marzo-aprile, con moltissimi ospedali letteralmente al collasso, ma alcune strutture sanitarie iniziano a presentare le prime criticità per via dei numeri terapie intensive.

Numeri terapia intensiva: oggi il maggiore aumento dal 30 marzo

Nella giornata di oggi il numero di decessi – pari a 89 persone che hanno perso la vita a causa del Covid – non è mai stato così alto dal 4 giugno. Il picco massimo dei decessi avuto è stato il 27 marzo con 969 morti in sole 24 ore, ma da quel numero rimaniamo ancora lontani. I numeri che maggiormente colpiscono, però, sono quelli relativi ai ricoveri e alle terapie intensive in crescita. Oggi, infatti, registriamo il maggiore aumento di terapie intensive dal 30 marzo (quando l’aumento fu paria 75) e il maggiore aumento di ricoveri dal 27 marzo (quando la crescita fu pari a 1.276 persone ospedalizzate).

Alcuni ospedali iniziano ad avere problemi

Con i nuovi ricoveri di oggi le persone attualmente ospedalizzate con sintomi sono 8.454 (+778 nelle ultime 24 ore) e quelle che necessitano di cure in terapia intensiva sono 870 (+73 oggi). Questa quantità di ricoveri l’abbiamo avuta tra 24 maggio – quando erano 8.613 – e 25 maggio – quando erano 8.185 -. La stessa quantità di persone malate in terapia intensiva, invece, non la vediamo dalla Fase 2, tra il 13 maggio – quando erano 893 – e il 14 maggio – quando sono scesi a 855 -. Le regioni che attualmente registrano il maggior numero di persone ricoverate oggi sono Lombardia (1.268 ricoverati ), Lazio (1.196 ricoverati), Piemonte (1.037 ricoverati). La Campania continua a salire in tal senso, con 946 ricoverati.