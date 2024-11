Il sistema per le ricette elettroniche ha il singhiozzo

Da settimane proseguono le segnalazioni in molte zone d’Italia. I medici, in primis, e i farmacisti stanno avendo enormi problemi ad accedere al sistema per la richieste delle ricette elettroniche. Tutto ciò sta provocando enormi disservizi a macchia di leopardo: da una parte il Sistema Sanitario Nazionale che vede i professionisti alla prese con un processo diventato sempre più lungo ed estenuante; dall’altro i cittadini che provano ad acquistare prodotti nelle farmacie con queste ultime che – non potendo accedere ai sistemi – non possono procedere con la vendita. L’unico rimedio? Qualora possibile (e in casi di urgenza) i pazienti sono costretti a pagare di propria tasca anche quei medicinali a carico del SSN.

Ricette elettroniche, problemi sparsi in varie Regioni

I problemi non riguardano tutte le Regioni. Da settimane, però, moltissime hanno segnalato questo malfunzionamento (o funzionamento a singhiozzo, nella migliore delle ipotesi): dal Veneto alle Marche, passando per la Puglia, l’Emilia-Romagna e la Toscana. E da qualche giorno anche le associazioni di categorie – come Federfarma e similari – hanno inviato una lettere di protesta a Sogei, l’azienda pubblica a cui è affidata anche la gestione del SAC, il Sistema di accoglienza centrale che funge da perno per il sistema delle prescrizioni digitali.

Un problema enorme, soprattutto alla luce di ciò che accadrà dal 1° gennaio del 2025, quando tutti i medici potranno prescrivere medicinali (anche quelli non a carico del SSN) solamente passando attraverso il SAC. Attenzione, però: non è vero che non ci si potrà più presentare in farmacia con una versione cartacea. I pazienti, soprattutto i più anziani, potranno chiedere al proprio medico una versione stampata della prescrizione.