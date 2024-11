Cos’è e come funziona il Sistema di accoglienza centrale

Quel che sta accadendo in molte Regioni d’Italia al sistema per le ricette elettroniche (o dematerializzate) dipende da un malfunzionamento legato al cosiddetto SAC, il Sistema di accoglienza centrale. Si tratta della piattaforma, che ha anche snodi locali (chiamati SAR), che funge da collegamento tra i terminali dei medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e quel sistema informatico – gestito da SOGEI – che funge da paracadute per tutte le richieste di prescrizione mediche.

Visto che i problemi sono a macchia di leopardo, è probabile – in assenza di una comunicazione ufficiale da parte di SOGEI non si può che procedere per ipotesi – che le criticità principali derivino dal Sistema di Accoglienza Regionale che, però, funziona come il SAC. Solo che si tratta di un sistema meramente locale che fa riferimento a quello centrale. Ma di cosa stiamo parlando? Come detto, non è ancora arrivata – nonostante i problemi proseguano da alcune settimane – la natura del malfunzionamento. Però, possiamo provare a capire perché un solo problema possa creare una situazione di blocco.

SAC, cos’è e come funziona per le ricette elettroniche

Cos’è il Sistema di Accoglienza Centrale e come si lega al rilascio delle prescrizioni elettroniche in formato digitale? Stando a quanto riporta il sito ufficiale, si tratta – di fatto – della piattaforma che consente il rilascio delle ricette elettroniche attraverso un codice identificativo univoco relativo alla prescrizione. A questo Sistema sono collegati:

i medici prescrittori sia convenzionati come i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, sia dipendenti come i medici specialisti ospedalieri, le guardie mediche e altre tipologie;

sia convenzionati come i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, sia dipendenti come i medici specialisti ospedalieri, le guardie mediche e altre tipologie; le farmacie presenti sul territorio;

presenti sul territorio; le strutture pubbliche e private dove si erogano le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Si tratta, dunque, del cuore del principio di dematerializzazione delle ricette mediche e riguarda le prescrizioni sia per le ciò che è a carico del SSN, sia per le prestazioni in regime privato. Dunque, il SAC raccoglie e conserva tutte le informazioni relative alle ricette elettroniche rilasciate dai medici di base e dagli specialisti su tutto il territorio nazionale, verificando in tempo reale l’autenticità di una prescrizione. Lo stesso principio del SAR, solo che quest’ultimo agisce a livello regionale.