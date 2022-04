Google ora ti consente di cercare con un’immagine e un testo contemporaneamente

Un modo completamente nuovo di affrontare la ricerca su Google. Fino a questo momento, l’utilizzo del motore di ricerca è stato abbastanza lineare: digitare una o più parole chiave, un breve testo, una frase per raggiungere una serie di risultati. Oppure, la ricerca per immagini: avere a disposizione una fotografia e metterla nella barra di ricerca per ottenere in cambio una serie di immagini visivamente simili o avere l’esatta origine della stessa. Nella giornata di oggi, apprendiamo l’implementazione – per il momento solo su Android – della ricerca multipla di Google: una combo tra immagini e testo.

Ricerca multipla di Google, i nuovi estremi

Funziona così: è possibile utilizzare una foto scattata da noi, una foto già presente nella gallery del nostro telefono, abbinare a questa un testo e immettere tutto nel motore di ricerca. In questo modo, si avrà la possibilità di circoscrivere ancora meglio la ricerca stessa e ottenere delle risposte molto più in linea con le attese. La funzionalità è stata presentata come un modo per trovare in poco tempo un articolo per lo shopping oppure per individuare una specifica combinazione di ingredienti per realizzare un piatto. In modo particolare, Google sostiene che la sua ricerca multipla sia molto funzionale allo shopping.

Tuttavia, questa possibile combinazione di ricerca potrebbe essere declinata anche per il settore del fact-checking, cosa che si fa già con la ricerca inversa per immagini, ottenendo delle informazioni ancora più precise su una determinata fonte.