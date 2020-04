Salvini chiede al governo di «cacciare» Ricciardi per un tweet contro Trump

Aveva destato grande interesse – in senso negativo – il tweet di Walter Ricciardi contro Trump. Il medico, membro italiano dell’Oms e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per questa emergenza sanitaria, aveva condiviso sul proprio profilo social un video pubblicato del regista Michael Moore che immortalava una serie di persone prendere a pugni un manichino con le sembianze del presidente degli Stati Uniti. Ora, dopo le scuse, quel retweet è stato cancellato, ma Matteo Salvini chiede al governo di cacciare il medico.

LEGGI ANCHE > Walter Ricciardi: «È certa una seconda ondata epidemica in autunno»

Nel filmato condiviso da Michael Moore e inizialmente retwittato da Walter Ricciardi, vengono messi in mostra alcuni americani che si sfogano contro un manichino da boxe (quelli costruiti per rimanere sempre in piedi). Il medico italiano, membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva accompagnato quella condivisione con una sola parola: «Beloved». E questo ha mandato su tutte le furie il leader della Lega.

Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure Trump!

Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro. pic.twitter.com/zP5ut6EgVy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 19, 2020

Ricciardi contro Trump, il tweet della discordia

«Non ne ha azzeccata una sul Virus e adesso insulta pure Trump! Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro», scrive un furente Matteo Salvini. Poco prima era stato lo stesso Walter Ricciardi a chiedere scusa e a rimuovere il tweet: «Questo retweet è sbagliato. Il senso era ‘guardate quanto è amato’ (beloved). Ma nessun messaggio univoco può essere dato su gesti violenti, anche se contro un pupazzo. Procedo a cancellarlo».

Lo scontro con il numero uno della Casa Bianca

Quel tweet, di fatto, non esiste più se non negli screenshoot che stanno circolando sui social. La presa di posizione di Walter Ricciardi contro Trump appariva abbastanza controversa e, probabilmente, susseguente ai messaggi che da giorni il numero uno degli Stati Uniti ha inviato all’Oms, come l’annuncio del taglio dei fondi americani all’Organizzazione.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Matteo Salvini)