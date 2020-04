Walter Ricciardi: «È certa una seconda ondata epidemica in autunno»

I dati italiani di oggi, venerdì 17 aprile, sembrano essere un piccolo raggio di sole. È ancora altissimo il numero dei deceduti (con un trend tristemente stabile da giorni intorno alle 500/600 morti ogni 24 ore), ma quello dei nuovi contagi sembra aver intrapreso (da almeno una settimana e mezzo) un trend di discesa. Ma sembra essere comunque troppo presto per esultare, come spiega Walter Ricciardi. Il membro italiano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del Ministero dell Salute, parla di una certezza: ci sarà una seconda ondata pandemica in autunno.

Questo rischio sarà presente fino a quando non si troverà un vaccino. Per questo motivo Walter Ricciardi invita alla prudenza sulle riaperture e il ritorno alla vita pre-crisi sanitaria per evitare di anticipare il calendario di quello che, secondo lui, sarà uno scenario inevitabile. «Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti – ha spiegato il medico nella sua intervista a ilcaffeonline.it -. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell’estate».

Walter Ricciardi e la seconda ondata di pandemia

Non si parla solo di Italia, dato che la pandemia è globale. Secondo Walter Ricciardi, alcune scelte «azzardate di alcuni leader politici mondiali sono responsabili degli effetti sui loro popoli. Se ci sono stati più morti rispetto ad altri è perché le decisioni sono state prese o in modo tardivo o in modo sbagliato». Il suo riferimento è alla Gran Bretagna e gli Stati Uniti rei, secondo il consulente del Ministero della Salute, di non aver ascoltato gli scienziati. Insomma, la luce in fondo al tunnel sembra essere ancora molto lontana.

(foto di copertina: da Otto e Mezzo, La7)