Riccardo Nencini, il senatore che si collega a un convegno dalla sua auto parcheggiata in Autogrill

C’è chi si collega in diretta con sullo sfondo luoghi ameni, spiagge da sogno o delle classicissime librerie casalinghe. Poi c’è Riccardo Nencini che effettua il suo collegamento in diretta con il Senato direttamente dalla sua automobile. Direttamente da un Autogrill. È accaduto questa mattina, quando il Presidente della Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali a Palazzo Madama è intervenuto durate la presentazione del rapporto dal titolo “L’Italia multiscreen. Dalla smart TV allo schermo in tasca, così il Paese corre verso il digitale”.

E Riccardo Nencini, seppur con modalità differenti, sembra essere in linea con l’argomento trattato. A raccontare il luogo del suo collegamento è stato lo stesso senatore del Gruppo Italia Viva – PSI a Palazzo Madama: si trovava a bordo della sua automobile, fermo in Autogrill proprio per potersi collegare con la sala del Senato in cui era in corso l’evento condotto da Riccardo Luna. Prima di lui, come sottolineato dallo stesso Presidente della Commissione Cultura, si era collegato da remoto anche il “collega” Mauro Coltorti del MoVimento 5 Stelle, ma con uno sfondo decisamente differente (virtuale, grazie alle opzioni messe a disposizione dalla piattaforma Zoom).

Riccardo Nencini si collega col Senato dall’Autogrill

Sta di fatto che il luogo in cui si trovava questa mattina Riccardo Nencini per effettuare il collegamento è poco incline alla possibilità di essere etichettato come “sito istituzionale”, ma è molto in linea con il momento storico che stiamo vivendo. Le piattaforme per i collegamenti e le riunione in streaming sono entrate a far parte del naturale scorrere delle giornate. E ora accade anche per gli eventi istituzionale. Anche nelle stanze di una camera parlamentare. Un collegamento via Zoom, come in un “ufficio” qualsiasi. Direttamente dalla propria automobile, utilizzando il traffico dati del proprio smartphone. Fuori da un Autogrill.

(foto di copertina: da canale Youtube del Senato)