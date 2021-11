Altre 29 perquisizioni per utenti delle chat Telegram No Green Pass

Ancora una volta, il comune denominatore è l’utilizzo di Telegram da parte di queste persone che, nelle scorse settimane, hanno esplicitato in maniera decisa il loro pensiero no vax e no green pass all’interno di alcuni canali dedicati. Così, dopo le retate dei giorni scorsi, partite dalle indagini della procura di Torino, anche oggi la polizia di Stato – questa volta coordinata dalle procure di Genova e di Firenze – ha messo in atto altre 29 perquisizioni sul territorio nazionale, sempre afferenti – come si diceva – all’utilizzo di canali Telegram no vax e no green pass.

LEGGI ANCHE > Blitz delle forze dell’ordine per cercare alcuni dei più violenti iscritti al canale Telegram “Basta Dittatura”

Perquisizioni per Telegram, altre 29 operazioni in tutta Italia

Le ipotesi di reato che giustificano queste azioni da parte delle forze dell’ordine riguardano la costituzione e partecipazione ad associazione segreta, l’istigazione, l’interruzione di pubblico servizio e l’associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti. Come si può notare, sono accuse molto gravi.

Nello specifico, la Dda della Procura della Repubblica di Genova ha ordinato al comparto di polizia postale e alla Digos di effettuare 24 perquisizioni che sono volte ad accertare eventuali responsabilità sia nella pubblicazione di minacce a esponenti delle istituzioni regionali della Liguria (nei giorni scorsi, ad esempio, il governatore Giovanni Toti aveva più volte evidenziato di essere finito al centro di un vero e proprio flusso di minacce no-vax) e a un medico infettivologo. Le altre 5 perquisizioni della giornata di oggi, invece, la procura di Firenze ha ordinato alla polizia 5 perquisizioni nei confronti di persone simpatizzanti del cosiddetto movimento “V_V”, sviluppatosi in rete, in diversi gruppi Facebook – ad esempio -, ma anche su Telegram.

Cos’è il movimento V_V

In modo particolare, questo movimento V_V – dai simpatizzanti – è definito così utilizzando (citiamo) «un simbolo che rappresenta 2 V. Ispirato dal film “V per Vendetta”, ma dato che noi non vogliamo Vendicare ma RiVendicare i diritti dell’uomo e la LIBERTÀ, abbiamo aggiunto una V». A ottobre avevamo segnalato un’attività di massa – un flusso anomalo di commenti – sulla pagina Facebook della Asl Toscana contenente minacce e offese di ogni tipo, sempre collegate alle attività di vaccinazione dei cittadini.