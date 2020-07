Ancora un ricalcolo: le Marche stralciano 4 decessi dal computo totale dei morti per coronavirus

L’ennesimo ricalcolo coronavirus. Questa volta, la regione protagonista di un diverso conteggio delle vittime è rappresentata dal territorio delle Marche. Stando ai dati ufficiali comunicati dal ministero della Salute, infatti, la regione ha ricalcolato il numero complessivo dei morti di coronavirus, sottraendo 4 persone che precedentemente erano state inserite nella somma. Attualmente, stando alla comunicazione ufficiale, la morte delle quattro persone non può essere ascrivibile al Covid-19.

I casi totali di decessi nelle Marche, dunque, sono 987 proprio in virtù di questo ricalcolo che è stato effettuato nella giornata di oggi. Uno dei casi più clamorosi di ricalcolo relativi alle vittime di coronavirus si era già verificato il giorno 24 giugno, quando la provincia autonoma di Trento ha fatto segnare 61 casi di morti non collegabili al coronavirus. In quella giornata il saldo complessivo delle vittime di coronavirus in Italia fu addirittura negativo rispetto al giorno prima, visto l’elevato numero di persone rimosse dal tragico elenco.

Note:

📌 La Regione Marche ha comunicato che 4 decessi precedentemente segnalati non risultano classificabili come COVID-19 positivi

📌 La Regione Puglia ha eliminato un caso duplicato Per via di questi ricalcoli la variazione dei casi totali rispetto a ieri è pari a +187 — YouTrend (@you_trend) July 1, 2020

In precedenza, sui tamponi però e non sulle vittime, erano già stati effettuati ricalcoli anche in altre regioni italiane. Il problema consiste nella trasmissione dei dati e nelle certificazioni delle morti che devono sempre arrivare dall’Istituto Superiore di Sanità.