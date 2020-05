Riapertura dei confini il 3 giugno? Giulio Gallera sulla riapertura Lombardia è decisamente più prudente. A margine dell’inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano, l’assessore al Welfare ha affermato che occorre prudenza: «La data chiave per capire come stia procedendo questa fase 2 è l’8 giugno».

Riapertura Lombardia, per Gallera la data decisiva è l’8 giugno

Dunque, tutto rimandato di almeno una settimana? Non a caso, l’8 giugno è un lunedì, giornata da cui – solitamente – sono partite le novità relative a sblocchi e allentamenti del lockdown. In mancanza di una data certa sulla riapertura dei confini regionali – inizialmente individuata per il 3 giugno -, le parole dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia sembrano essere decisamente più prudenti rispetto a questa iniziale previsione.

Riapertura Lombardia, per Gallera c’è bisogno ancora di una settimana di monitoraggio

Al momento, tuttavia, Gallera si è mantenuto sul generico, affermando che l’8 giugno sarà il momento di effettuare una prima valutazione sulla diffusione del virus successiva allo sblocco delle misure di contenimento: «Io ho sempre detto – ha affermato Gallera – che la prudenza rimane un elemento fondamentale. Se c’è una data che sarà significativa, sarà quella dell’8 giugno, perché noi abbiamo avuto la scorsa settimana un’apertura e il weekend scorso molta gente, anche senza rispetto di misure e mascherine, era in giro. L’8 giugno sarà fondamentale per capire se in qualche modo c’è una ripresa del contagio e un numero significativo di persone infette o no. C’è ancora una settimana di grande attenzione».

Parole che sembrano allontanare l’ipotesi che, almeno per quanto riguarda la Regione Lombardia, la riapertura dei confini possa esserci dopo il ponte della Festa della Repubblica.