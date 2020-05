Le discoteche riaprono in Sicilia il prossimo 8 giugno

Mascherine obbligatorie all’aperto, ma anche un passo in avanti sul tema della riapertura discoteche in Sicilia. Lo prevede l’ultima ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci. Nel testo, pubblicato questa mattina sul sito ufficiale della Regione, si indicano le linee guida per la ripresa di molte attività che hanno riaperto già oggi. Ma non c’è solo la stretta attualità: il documento pone le basi anche per quello che accadrà (o dovrebbe accadere) nel corso delle prossime settimane. Il tutto – perché si fa riferimento anche ai cinema all’aperto e ai teatri – dovrà seguire delle linee guida specifiche che saranno pubblicate e ufficializzate nel corso delle prossime settimane dalla Regione.

E tra i temi già incanalati nel calendario, c’è anche quello della riapertura discoteche in Sicilia. «Nella stessa data dell’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto – si legge maggio nell’ordinanza del 17 maggio 2020 firmata da Nello Musumeci -, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020».

Riapertura discoteche in Sicilia dall’8 giugno

Ci saranno, come annunciato dall’ordinanza, ulteriori linee guida che verranno pubblicate nel corso delle prossime settimane da parte della Regione per consentire la ripresa delle attività nelle discoteche, nei teatri e nei cinema all’aperto a partire dal prossimo 8 giugno. Nel frattempo, però, da oggi è consentito l’accesso al personale autorizzato per procedere con i lavori di manutenzione, «ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione». Ma riprenderà anche il lavoro dei cosiddetti operatori economici che potranno lavorare all’interno delle suddette strutture. Il tutto, ovviamente, mantenendo il distanziamento sociale e tutte le norme igienico-sanitarie per evitare il contagio.

(foto di copertina: da Pixabay)