Rete Italiana Antifascista ci riprova: dopo Sea Watch, parte la raccolta fondi per donare ambulanze all’ong italiana bombardata in Siria

Rete Italiana Antifascista è una realtà – nata dall’unione delle pagine Il Partigiano, Il razzismo non ci piace e Padri e Madri della libertà – molto attiva sui social network, che sa intervenire concretamente nei momenti più critici per la tenuta della nostra umanità. Dopo aver lanciato una raccolta fondi da record per pagare le spese legali alla Sea Watch, ci riprova ora con gli aiuti per il popolo curdo, bombardato dall’aviazione turca in questa assurda invasione della Siria del Nord ordinata da Recep Tayyp Erdogan.

L’obiettivo è quello di donare ambulanze e beni di prima necessità alla ong italiana Un ponte per… che si trova sul posto per prestare soccorso a donne, uomini e bambini bombardati dall’esercito turco. Nei giorni scorsi, le ambulanze della ong sono state colpite dalle esplosioni. Una perdita grave per un territorio che contava sul supporto medico della ong. Per questo motivo, la Rete Italiana Antifascista ha deciso di avviare una raccolta fondi con l’obiettivo di raggiungere al più presto i 10mila euro per donare ambulanze e medicinali di prima necessità alla ong e – per suo tramite – al popolo curdo.

La Rete Italiana Antifascista lancia l’appello a tutti gli antifascisti italiani .Dopo l’attacco della Turchia al popolo Curdo, e le due ambulanze italiane distrutte,ora più che mai, i medici e gli assistenti sanitari hanno bisogno del nostro AIUTOhttps://t.co/GAOpL7QqHA pic.twitter.com/YVg97iZcVr — Rete Italiana Antifascista #facciamorete (@Italiantifa) October 14, 2019

La gravissima situazione denunciata da Rete Italiana Antifascista

«Abbiamo messo la scadenza a dicembre per questa raccolta fondi – ci ha spiegato Fabio Cavallo di Rete Italiana Antifascista -, ma l’ideale sarebbe raccogliere i soldi molto prima, in modo tale da inviare gli aiuti immediatamente. Quello che sta succedendo in Siria è inaccettabile e ci stiamo chiedendo perché tutto il resto del mondo stia a guardare. Noi vogliamo fare gesti concreti. Lo Stato avrebbe già dovuto agire, bloccando la vendita di armi alla Turchia. Ora è già tardi». Al momento, sono già stati raccolti 3.800 euro, ma il tempo passa e ogni istante può essere prezioso.

Armi alla Turchia, governo cauto: “Stop solo alle nuove licenze”Cosa aspettate ancora ? l’ecatombe del popolo curdo ? C’è una legge, la 185 del 1990, che dice: “L’esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati verso i Paesi in stato di conflitto armato pic.twitter.com/qI4QJMtWTL — Rete Italiana Antifascista #facciamorete (@Italiantifa) October 14, 2019

Nel frattempo, la situazione in Siria sta diventando sempre più seria. «Mi arrivano delle immagini allucinanti – continua Fabio Cavallo -, scattate da chi è sul posto. Sono fotografie e video terribili, che mostrano l’inferno di fuoco che le popolazioni stanno vivendo. Le perdite sono già molto numerose e il massacro sta continuando nell’indifferenza generale».

Ecco perché l’aiuto alle popolazioni è indispensabile. Un ponte per… è una ong che sta operando sul territorio da oltre 25 anni: punta a sostenere le organizzazioni per i diritti umani, le reti non violente, le organizzazioni di donne, le comunità che resistono. E i giovani attivisti e attiviste che ogni giorno rivendicano diritti, libertà e democrazia.