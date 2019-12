Renzi consiglia a Conte di mangiare una nocciolina per diventare Super Pippo

Governo si o governo no? A fine anno è tempo di bilanci e le domande sorgono spontanee. Ce la farà il governo giallo-rosso a sopravvivere alle prove che lo aspettano nel nuovo anno? Tra elezioni regionali, nodi programmatici sulla giustizia e la possibilità di incrocio di referendum la tenuta di maggioranza non pare poi così facile. O forse si, almeno a detta di Conte. Il premier è ottimista, realmente convinto che nessuno abbia un reale interesse ad andare alle urne ora – Salvini a parte.

Renzi consiglia di diventare Super Pippo, Gualtieri in ansia per lo spread

Se Giuseppe Conte ha ragione o meno lo confermerà l’arrivo del nuovo anno. Certo è che Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia dell’attuale esecutivo, non vivrà la fine dell’anno con la stessa serenità – almeno da ciò che traspare – del premier. Secondo Gualtieri a preoccupare più della tenuta del quadro politico sono i conti pubblici, che faticano a quadrare. E Renzi? Italia Viva sostiene l’attuale esecutivo insieme a M5S, Leu e PD e sembra intenzionata a continuare su questa linea nonostante le voci che danno il capo di partito intento a tramare con Salvini per minare la maggioranza. Matteo Renzi parla però chiaro: la necessità di tornare al voto entro primavera è di Salvini. E su Conte? Per il leader di Italia viva deve diventare Super Pippo mangiano delle arachidi magiche per resistere ai colpi che subirà il suo governo nel prossimo periodo.

Conte è sereno parlando del governo: “Ci saremo anche l’anno prossimo”

Non sembra affacciarsi al nuovo anno con particolari tormenti il premier Giuseppe Conte. Nonostante i vari ostacoli che gli si pongono davanti è convinto che il governo a guida M5S-PD andrà avanti. Sangue freddo o cecità? Lo capiremo presto. Ma di una cosa il premier è convinto quando rassicura sul buono stato di salute dell’esecutivo: essere preoccupati non serve perché alla caduta di governo corrispondono nuove elezioni e nessuno vuole andare a votare. La linea tenuta dal governo appare chiara, per ora, e nessun alleato di governo vuole creare problemi o scuotere gli equilibri creati dall’esecutivo.

(FOTO COPERTINA: ANSA/ALESSANDRO DI MEO)