Esiste un servizio a pagamento che permette di disintossicarsi dal porno online

«Unisciti all’unico programma completo al mondo per disintossicarsi dal porno, per sempre». Questa è la prima frase che si legge approdando sulla home page di Remojo, servizio a pagamento che promette di aiutare chi è caduto nella dipendenza da porno e non può più farne a meno. Il processo di disintossicazione si basa, in parte, sul blocco dell’accesso al porno sia alle app che da desktop. Il piano costa tra i 4 ai 4,99 dollari al mese e, prima di cominciare, c’è la possibilità di fare un periodo di prova della durata di tre giorni.

Combattere la dipendenza dal porno online: il programma di Remojo

L’obiettivo del servizio è quello di smettere con il porno. Una tipologia di servizio utile per le persone che, come accade in altre situazioni, possono cadere preda di meccanismo di dipendenza che – per guardare porno a ogni ora del giorno e della notte – vedono le loro vite assoggettate dal bisogno di fruire di questi contenuti. Il programma è fatto di tre passi e afferma di poter aiutare ad uscirne in 90 giorni.

Ci sono diversi piani, a seconda delle esigenza. Il primo passo è quello di decidere di impegnarsi per smettere: si tratta di arrivare a una pausa di almeno 0 giorni dal porno e dai meccanismo di dipendenza dei quali si è caduti preda. In questa fase comincia il blocco del porno su tutti i device e si tiene tracciamento dei progressi – proprio come fanno le persone che smettono di bere o di fumare – vedendo comparire sul proprio schermo il conteggio dei giorni senza.

I passi successivi prevedono l’utilizzo di playlist di corsi all’interno dell’app, tutte dedicate a gestire gli impulsi e imparare a interagire in modo sano con la propria sessualità. Nella seconda fase, in particolare, bisogna imparare a inquadrare il porno per ciò che è e a gestirsi rispetto a questo ambito. Il percorso termina quando si riesce a stabilire nuove abitudini scardinando quelle precedenti, imparando a gestire la cosa come è giusto che sia fatto.

Viene poi data la possibilità anche di raccontare la propria esperienza e condividere i momenti difficili con altre persone della community che si forma all’interno dell’applicazione. Dando un’occhiata in rete, le recensioni sono buone ma alcune persone si lamentano della possibilità di sbloccare il sistema di blocco che non dovrebbe esserci.