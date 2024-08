Le posizioni dell’Unione sulle regole AGCOM legate agli influencer

Negli ultimi mesi, si è tanto dibattuto attorno alle nuove regole per gli influencer introdotte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Le linee guida disegnano un perimetro d’azione all’interno del quale Agcom può agire per analizzare e valutare i comportamenti in rete (attraverso i canali social) da parte dei creators digitali. Alcuni aspetti sono stati aspramente criticati, ma molte delle associazioni che hanno partecipato alla consultazione pubblica, hanno applaudito l’iniziativa atta a regolamentare un settore molto delicato che, fino a ora, è stato di difficile inquadramento. Tra queste c’è anche l’Unione Editori e Creators digitali di Anica.

LEGGI ANCHE > La storia dell’Unione Editori e creators digitali di ANICA

L’Unione ha preso parte al tavolo tecnico, dando indicazioni ad Agcom – insieme agli altri – per redigere quello schema di linee-guida che si sono trasformate in Regolamento. L’equiparazione delle comunicazioni audiovisive attraverso le piattaforme social alle altre forme analoghe (ma con altri mezzi), anche in termini di responsabilità (e non solo di trasparenza), obbliga gli influencer e i creators digitali a seguire i paletti più stringenti del TUSMA (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi).

Regole influencer, il plauso dell’Unione Editori e Creators digitali

Come detto, l’Unione Editori e Creators digitali si è espressa favorevolmente rispetto all’iniziativa di Agcom. Una soddisfazoone che può essere sintetizzata attraverso le parole dall’allora Presidente Manuela Cacciamani, da qualche settimana nominata nuova ad di Cinecittà:

«L’audizione dell’Unione ci ha dato l’opportunità di chiarire alcune proposte per trasformare buone pratiche – già individualmente adottate dalle nostre imprese associate – in impegni condivisi da tutti i soggetti rilevabili sul mercato. La forte espansione di quest’area, finora non regolata, merita questa nuova attenzione e impegna gli operatori a collaborare attivamente a far sì che trasparenza e regole di comportamento etico siano i principi fondamentali su cui far crescere positivamente la “Creator Economy”».

Dunque, si tratta di una posizione convergente con quella di Agcom per quel che riguarda le nuove regole influencer.