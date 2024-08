Due anni dopo possiamo dirlo: il Registro delle Opposizioni ha fallito

Un sistema che ha funzionato per pochissime settimane. Ora, a due anni dalla sua introduzione, è ufficiale: il Registro delle Opposizioni è stato un fallimento totale. Milioni di cittadini, infatti, continuano a ricevere quotidianamente decine di telefonate da parte di call center che operano per conto di diverse aziende (soprattutto legate al mondo dell’energia, del trading e degli operatori telefonici). Parte di queste chiamate, inoltre, non sono altro che truffe. Eppure, molti di loro si erano iscritti al suddetto Registro nella speranza di non esser più molestati telefonicamente da proposte e offerte che non erano di loro interesse. Ma il sistema ha completamente fallito, con una legge e una soluzione diventata vecchia nel giro di pochi giorni, vittima dell’evoluzione tecnologica e del continuo inseguimento al posto delle prevenzione.

Registro delle opposizioni, perché non ha funzionato

Ed è così anche in Spagna, dove un sistema analogo a quello italiano non ha portato a risultati concreti contro il telemarketing selvaggio e aggressivo e ora – per il momento si tratta di rumors – si sta pensando di “tagliare la testa al toro”: vietare i contratti telefonici. Una mossa estrema che sarà discussa nelle prossime settimane. Anche perché, strumenti come il Registro delle Opposizioni non possono far nulla contro pratiche come quella dello spoofing: strumenti in grado di utilizzare numeri casuali (inesistenti o esistenti e intestati ad altri) dietro i quali celare l’ID del chiamante. Ed è per questo, pur essendo una pratica illegale (ma con una definizione giuridica piuttosto ambigua), che le soluzioni adottate finora – anche in Italia – risultano essere obsolete.

Servirebbe una legge ad hoc per bloccare lo spoofing, ma non sembra essere questa l’intenzione del legislatore. Anche l’ultima proposta di legge, ora al vaglio delle Commissioni alla Camera, depositata da Fratelli d’Italia affronta questo argomento solo da un punto di vista superficiale: ribadisce l’illegalità di questa pratica, aumenta le sanzioni verso gli operatori che commettono questi illeciti, ma non pone mai una soluzione tecnica a questa dinamica che, oltre a essere molto fastidiosa, è più volte sfociata in delle vere e proprie truffe telefoniche.