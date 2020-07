Aumentano i contagi in Emilia-Romagna, ma a Reggio si scende in piazza per festeggiare

Ieri sera la Reggiana ha sconfitto il Bari in casa, a Reggio-Emilia, durante la finale dei playoff per la promozione in serie B. Il match è finito 1-0 per la squadra di casa e sia prima che dopo il match ci sono testimonianze fotografiche che girano sui social e mostrano il sostengo e i festeggiamenti dei tifoso che tutto hanno fatto meno che rispettare le norme di distanziamento anti-Covid. Dalle immagini si possono vedere persone senza mascherina e gente che la mascherina ce l’ha calata. Il tutto nella giornata in cui l’Emilia-Romagna ha registrato un nuovo picco di nuovi contagi, dato superiore anche a quello della Lombardia.

Assembramenti per la Reggiana in serie B

📷 #Reggiana, che passione!

Tifosi assiepati all’esterno dello stadio per incitare la squadra durante il riscaldamento pic.twitter.com/F7pyOpRYnC — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 22, 2020



Ieri sera Reggio-Emilia è stata teatro della gioia dei tifosi ed è stato subito un Napoli-bis. Lo scorso 18 giugno, dopo il match di Coppa Italia tra Napoli e Juventus vinto dalla squadra campana, la città partenopea si è riempita di tifosi che non hanno rispettato assolutamente le norme di contenimento e hanno spinto l’OMS a ricordare quanto ci sia costata Atalanta-Valencia. Il senso delle partite a porte chiuse viene meno in tutto e per tutto se poi, come abbiamo visto in tutti i casi citati, i tifosi si riversano in strada violando le più basilari norme per evitare il contagio.

L’aumento dei nuovi casi in Emilia-Romagna

La situazione risulta ancora più grave se si guarda ai dati che arrivano dalla regione di Bonaccini in questi ultimi giorni. Proprio nella giornata di ieri, con i dati coronavirus 22 luglio, è emersa un’amara verità per la regione: dei 282 nuovi casi di coronavirus registrati ieri – numero in forte salita rispetto ai 129 del giorni precedente – ben 57 sono stati individuati in Emilia-Romagna. Il confronto con il dato del giorno precedente è impietoso: l’altroieri, infatti, erano emersi solo 18 nuovi casi. Speriamo bene che Reggio-Emilia e la regione non paghino lo scotto di un festeggiamento imprudente per una partita di calcio. Anche a Liverpool si è assistito alle stesse scene: partita a porte chiuse ma, nel giorno n cui il Liverpool ha vinto la Premier League, orde di tifosi si sono ritrovate in strada festeggiando senza calcolare la questione coronavirus.

