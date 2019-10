A rischio il pagamento del mese di ottobre del reddito di cittadinanza per 500mila beneficiari. A lanciare l’avvertimento è l’Inps che invita a integrare la richiesta presentata a marzo entro il 21 ottobre in modo da completare quanto richiesto e previsto dalle modifiche introdotte con il decreto di attuazione.

Reddito di cittadinanza, a rischio il pagamento di ottobre

C’è tempo fino al 21 ottobre per presentare la documentazione aggiuntiva da integrare alla richiesta presentata lo scorso marzo: altrimenti si rischia di non prendere il reddito di cittadinanza del mese di ottobre. È l’avvertimento spedito via sms dall’Inps a poco più di 500mila percettori del reddito e della pensione di cittadinanza che avevano presentato richiesta lo scorso marzo. La documentazione aggiuntiva serve per integrare il modulo delle prime richieste, poi aggiornato il 2 aprile recependo le modifiche apportate dalla legge di conversione. Ora, a sei mesi di distanza, scadrà il periodo transitorio previsto per integrare le domande presentate il 6 marzo: in particolare bisogna, specifica l’istituto di previdenza, integrare nella documentazione esistente il protocollo della pratica Rdc/Pdc , il codice fiscale e il codice alfanumerico ricevuto via mail/sms.