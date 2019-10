La Zanzara è un programma radiofonico estremamente provocatorio e colorito, ma durante l’intervista telefonica all’ex brigatista Raimondo Etro, a cui era stato chiesto come si senta a ricevere il reddito di cittadinanza, i toni si sono scaldati in maniera diversa.

Raimondo Etro a La Zanzara: «Prendo il reddito di cittadinanza e non me ne frega un c****»

La notizia che Raimondo Etro percepisse il reddito di cittadinanza girava già da un po’, ma è durante la trasmissione de La Zanzara che la situazione è decisamente degenerata. I conduttori hanno infatti chiesto per telefono all’ex brigatista come si sentisse a prendere il reddito di cittadinanza, «lei che ha fatto la lotta contro lo Stato e ora prende i soldi dallo Stato, qualcuno si potrà anche risentire». La risposta, declinata in varie versioni alle diverse punzecchiate del conduttore è sempre la stessa: «Non me ne frega un ca**o».

«Non capisco quale sia il problema» dice, inizialmente calmo, Raimondo Etro, aggiungendo che per quanto lo riguarda i familiari delle vittime di terrorismo «possono incazzarsi quanto vogliono» ma che «se uno ha diritto, ha diritto». A quel punto i toni sfociano definitivamente. Infastidito dalle continue domande, Raimondo Etro comincia ad insultare: «Fr***o», «Vendi il cu*o», «Str***o». A quel punto Cruciani ribatte che «almeno io non ho contribuito ad ammazzare le persone». L’estratto dell’intervista è stato condiviso su twitter anche da Giorgia Meloni, che più volte si era scagliata contro alcuni beneficiari del reddito di cittadinanza.

Raimondo Etro, ex brigatista, premiato col #redditodicittadinanza dallo stesso Stato che ha combattuto in passato, ha rilasciato un’intervista a La Zanzara. Ascoltate la sua arroganza in questo estratto. Non possiamo accettare che i soldi degli italiani siano spesi in questo modo pic.twitter.com/hoxITOsjKP — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 2, 2019

Lo stesso Raimondo Etro ha poi commentato la telefonata dalla sua pagina Facebook dicendo di essersi «innamorato» di Cruciani, e definendo Parenzo «isterica, incazzosa, forse aveva le mestruazioni»

(Credits immagine di copertina: Twitter Giorgia Meloni ن@GiorgiaMeloni)