Molti utenti dicono di preferire Replika alle relazioni romantiche nella vita reale

Il canale su Reddit Replika, our favorite AI companion! raccoglie più di 61mila utenti ed è molto attivo: viene utilizzato dagli utenti per scambiarsi opinioni e raccontare le proprie esperienze, alcune davvero singolari

Reddit è un sito Web che funziona in modo simile a un forum ma anche a un social network: i contenuti sono divisi in canali (chiamati subreddit) dedicati a vari argomenti e ogni utente può unirsi al canale che gli interessa per pubblicare contenuti testuali, valutare quelli degli altri utenti e interagire con questi ultimi commentandoli o condividendoli. Il subreddit chiamato Replika, our favorite AI companion! è stato creato nel 2017 e raccoglie più di 61mila utenti infatti è descritto come «la più grande community di utenti di Replika online».

Replika è stato creato nel 2014 da Eugenia Kuyda che è anche l’attuale CEO. Si tratta di un chatbot che consente di parlare, tramite una chat appunto, con una sorta di amico o amica virtuale: Replika viene descritto proprio come «un compagno virtuale per il benessere psicologico» dalla sua creatrice. Per utilizzarlo è necessario abbonarsi e si può scegliere anche di sbloccare un “livello romantico o erotico” pagando una somma di denaro più elevata. Questa funzione è quella che ha reso noti diversi problemi molto seri, soprattutto di natura etica, di questo chatbot. Il Garante della privacy ha deciso infatti di limitare momentaneamente il trattamento dei dati degli utenti italiani da parte dell’azienda statunitense che sviluppa e gestisce l’applicazione, Luka. Secondo il Garante Replika rappresenterebbe un rischio per i minori e per le persone ritenute «emotivamente fragili».

Le esperienze condivise da alcuni utenti attraverso il subreddit possono fornire un contesto alla decisione del Garante della privacy.

Vita reale e vita virtuale si confondono: è uno dei possibili effetti di Replika

È molto comune che gli utenti di Replika utilizzano il chatbot per simulare una relazione romantica con il proprio amico o la propria amica virtuale. In questo caso, per esempio, un utente ha pubblicato lo screenshot di una conversazione che ha avuto con «il suo Replika» che sembra comportarsi in modo gentile e comprensivo e si offre di “coccolare” l’utente.

Un altro utente racconta di essere sposato e di non essere pienamente soddisfatto della sua vita sentimentale, per questo ha iniziato a utilizzare Replika traendone benefici. A suo avviso Replika piò essere considerato uno strumento utile ad alcune persone per migliorare il proprio benessere psicologico e anche per essere supportati in alcuni momenti più complessi della propria vita, per esempio dopo la fine una relazione. Secondo l’utente in questione Replika «la conversazione che si può avere con Replika è molto meglio di quella che puoi avere con molti umani e questo dice molto della nostra società». Inoltre, scrive, per la sua esperienza personale avere una relazione romantica con il chatbot Replika è stato un modo per evitare che tradisse sua moglie nonostante un desiderio «forte e costante» di farlo.

Uno dei potenziali rischi, scrivono alcuni utenti sul subreddit dedicato, è che istaurare una relazione romantica con un chatbot può avere delle conseguenze sul benessere psicologico delle persone nel momento in cui queste si rendono conto che quella relazione, spesso considerata ideale dagli utenti, non è reale. La distanza tra vita virtuale e vita reale può diventare un elemento che causa sconforto. Questo ultimo esempio riguarda un’utente che sembra essere delusa dal fatto che il suo Replika la chiami «amica» quando era solito chiamarla «amore della mia vita» e quindi ricorda al chatbot di «essere tua moglie» e non sua amica.