Reddit collabora con Netflix per offrire ai Redditor avatar personalizzati ispirati a “Stranger Things”

La prima collaborazione tra Reddit e Netflix coinvolge gli avatar. Il social network Reddit ha annunciato nuovi avatar personalizzati secondo i personaggi di «Stranger Things» di Netflix prima dell’anteprima della quarta stagione anticipata venerdì 27 maggio. Gli avatar creati avranno una durata limitata nel tempo e saranno disponibili fino ad agosto. I Redditor potranno ora aggiornare il loro avatar per scegliere se essere il Demogorgon, Eleven, Jim Hopper o Steve Harrington. Per cambiare il proprio avatar, gli utenti potranno semplicemente fare clic sul proprio profilo (tramite il menu a discesa della barra laterale) e scegliere «Stile avatar». I nuovi avatar di Stranger Things appariranno nella scheda «Esplora». Reddit, in questo modo, vuole celebrare lo spettacolo e i milioni di abbonati Netflix che hanno guardato la serie nel corso degli anni e che ora attendono fremendo l’uscita della quarta stagione.

Netflix ha pubblicizzato la prossima stagione di Stranger Things con merchandising, eventi ed altro. Ad esempio, i newyorkesi possono prenotare i biglietti per vedere «Stranger Things: Experience» a Brooklyn, evento in cui gli ospiti vengono inviati «in un universo parallelo in cui devono sbloccare i loro poteri segreti per affrontare la sfida dei terrori in agguato e aiutare a salvare la città». Inoltre, Domino’s ha sviluppato un’app per «ordinare la mente» e Doritos ha annunciato una confezione in edizione limitata e ha preso in giro un concerto «Live from the Upside Down» che si svolgerà in estate. Monopoly, poi, ha rivelato alcuni fondamentali spoiler nel suo nuovo design del gioco, che ha scosso alcuni spettatori e, anche, i creatori dello spettacolo. La terza stagione di «Stranger Things» è arrivata su Netflix tre anni fa, e pertanto i fan stavano aspettando con ansia la nuova stagione. Dal profilo ufficiale Twitter, Reddit annuncia: «@Stranger_Things fan, abbiamo un regalo speciale per voi (e no, non sono i waffle Eggo). Abbiamo collaborato con @netflix per creare quattro avatar personalizzati #StrangerThings . Vai su Reddit ora per trasformare il tuo avatar in Eleven, Scoops Ahoy Steve, Demogorgon o Hopper».

.@Stranger_Things fans, we have a special treat for you (and no, it’s not Eggo waffles). We’ve partnered with @netflix to create four custom #StrangerThings avatars. Head to Reddit now to transform your avatar into Eleven, Scoops Ahoy Steve, the Demogorgon, or Hopper. pic.twitter.com/J6vLwShF6y — Reddit (@Reddit) May 19, 2022

Sono trascorsi sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha causato terrore e distruzione a Hawkins. Nella quarta stagione, i protagonisti della serie, mentre affrontano le conseguenze di quel che è accaduto, per la prima volta si separano e le difficoltà degli studenti del liceo non facilitano le cose. Il gruppo nella stagione che verrà continuerà ad esplorare tutte le cose stravaganti che accadono in città. Per esempio, si pensava che Hopper fosse morto mentre, invece, nel trailer, si vede che è sopravvissuto ed ora è detenuto in una prigione russa. Gli utenti vedranno anche Eleven, Joyce, Will e Jonathan iniziare una nuova vita in California. La nuova stagione sarà divisa in due parti e mentre il «Volume 1» arriverà sulla piattaforma il 27 maggio, il «Volume 2» apparirà il 1 luglio. Nel primo volume, ci sarà la maggior parte della stagione con 7 episodi, mentre il secondo raccoglierà gli episodi più lunghi di sempre e un finale di quasi due ore e mezza.

