Netflix starebbe sviluppando nuove funzionalità di live streaming

Novità Netflix: la società starebbe sviluppando nuove funzionalità di live streaming. La società, secondo Deadline, avrebbe in programma di trasmettere in streaming la sua prossima lista di spettacoli non sceneggiati e speciali comici. Netflix ha dichiarato di essere nelle prime fasi di sviluppo della capacità. Sempre secondo Deadline, il gigante dello streaming potrebbe servirsi della tecnologia per tenere votazioni dal vivo per spettacoli competitivi come l’imminente Dance 100 e gli air set del suo annuale Netflix è uno scherzo festival. La nuova funzione non ha ancora una data di lancio e, anzi, per ora si sa solo che c’è un piccolo team all’interno dell’azienda nelle fasi «preliminari» di sviluppo della tecnologia.

Leggi anche > La pubblicità su Netflix potrebbe arrivare molto prima del previsto

Netflix potrebbe indurre il live streaming

Anche The Wall Street Journal ha contattato Netflix e ha riferito che la società ha di recente aggiornato le sue linee guida della cultura per introdurre una nuova sezione intitolata «Espressione artistica»: «Intrattenere il mondo è un’opportunità straordinaria e anche una sfida perché gli spettatori hanno gusti e punti di vista molto diversi. Quindi offriamo un’ampia varietà di programmi TV e film, alcuni dei quali possono essere provocatori. Per aiutare i membri a fare scelte informate su cosa guardare, offriamo valutazioni, avvisi sui contenuti e controlli parentali facili da usare». La sezione annuncia ai potenziali dipendenti che potrebbero essere tenuti a lavorare su progetti non in linea con i loro valori: «Non a tutti piacerà – o concorderà – tutto sul nostro servizio… e lasciamo che gli spettatori decidano cosa è appropriato per loro, invece di avere Netflix che censura artisti o voci specifici», si legge nel documento. Netflix, dunque, comunica che «A seconda del tuo ruolo, potresti dover lavorare su titoli che ritieni dannosi. Se trovi difficile supportare la nostra ampiezza di contenuti, Netflix potrebbe non essere il posto migliore per te». Dal profilo Twitter di Deadline, si legge che: «ESCLUSIVO: Netflix sarà disponibile per la prima volta. Ha in programma di implementare una funzionalità di streaming live, che Netflix ha confermato essere nelle prime fasi di sviluppo, per la sua serie di spettacoli senza sceneggiatura e speciali stand-up».

EXCLUSIVE: Netflix is going live for the first time. It plans to roll out a live streaming capability, which Netflix confirmed was in the early stages of development, for its swathe of unscripted shows and stand-up specials https://t.co/qUyA2t3zhe — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 13, 2022

Netflix ha dichiarato a The Journal di aver impiegato gli ultimi 18 mesi a discutere di questioni culturali con i suoi dipendenti. La società ha affermato di aver realizzato le linee guida ottimizzate per aiutare le persone in cerca di lavoro a prendere «decisioni più informate sul fatto che Netflix sia l’azienda giusta per loro». L’aggiornamento giunge dopo che la piattaforma ha affrontato problemi di calo utenti e di prossima introduzione di pubblicità, nonché di disordini dei dipendenti per il suo ultimo speciale comico di Dave Chappelle. Molti hanno criticato il comico e The Closer per essere transfobici. La reazione di Netflix all’incidente, compresa la decisione di licenziare un lavoratore dipendente che avrebbe condiviso informazioni sensibili sullo speciale, ha portato allo sciopero dei lavoratori.