Esistono, ma non sappiamo cosa siano. Tecnologia aliena? Non abbiamo le prove, ma non possiamo nemmeno escluderlo. Le due conclusioni principali del rapporto dell’intelligence Usa sugli “Ufo” o “Uap” (a seconda che si voglia attribuire l’aggettivo “sconosciuti” a “oggetti volanti” o a “fenomeni aerei”) sono state anticipate dal New York Times, lasciando la porta aperta sia alle convinzioni degli ufologi sia ai dubbi degli scettici. Una cosa, nel rapporto, viene data per certa: gli oggetti, o fenomeni, osservati dai militari nel corso di un paio di decenni, non sono frutto della tecnologia Usa. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos.

Il documento anticipato dal Nyt, non dovrebbe discostarsi molto da quello che potrebbe essere presentato al Congresso, anche se ufficialmente la ‘deadline’ fissata dal governo è quella di fine mese. Nel documento definitivo potrebbero essere contenuti ulteriori dettagli, ma non tali da alterare la sostanza del rapporto. I funzionari a conoscenza del contenuto, comunque concordano su un fatto: l’ambiguità dei fenomeni rilevati costringe il governo a non escludere che i piloti militari che li hanno osservati possano essere entrati in contatto visivo con oggetti non terrestri.

A rilanciare l’interesse per gli Ufo e gli alieni, nelle ultime settimane è stato anche Barack Obama. L’ex presidente, in un’intervista al ‘The late late show’ di James Corden sulla Cbs, “parlando seriamente”, aveva ammesso che “ci sono immagini e rapporti di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano”. Sulla questione è intervenuto anche Donald Trump, che in un’intervista si è mostrato più scettico del suo predecessore. “Credo in quello che vedo, ma ci sono molte persone là fuori che sono coinvolte in questa cosa degli Ufo”, ha detto Trump, affermando di non voler rivelare altro, per non “ferire i sogni o le paure” di quanti invece sembrano credere all’esistenza di fenomeni alieni.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]