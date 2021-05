Usa, pubblicati su Twitter nuovi video ufo sulla portaerei

Il regista americano che aveva diffuso filmati di presunti Ufo che volavano sopra la portaerei americana Omaha al largo della costa della California nel 2019 ha pubblicato sul suo account Twitter nuovi video. “Questi sono dati elettro-ottici che dimostrano una serie di eventi Ufo significativi in un’area al largo di San Diego”, ha twittato Jeremy Corbell, spiegando che il video è stato girato nel Combat Information Center della nave il 15 luglio 2019.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

Il regista li ha pubblicati dopo che sono stati desecretati dal Pentagono. Nelle nuove clip si vedono marinai a bordo dell’Omaha che osservano fino a nove Ufo che girano sulla nave a tutta velocità. “Santo cielo, stanno andando veloci”, si sente dire da uno di loro.

2019 US Navy warships were swarmed by UFOs; here's the RADAR footage that shows that. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / this is corroborative electro-optic data demonstrating a significant UFO event series in a warning area off San Diego. pic.twitter.com/bZS5wbLuLl — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 27, 2021

L’ex ufficiale dell’intelligence militare che ha rivelato l’esistenza di un programma segreto sugli avvistamenti degli Ufo accusa il Pentagono di condurre una campagna per screditarlo, descrivendolo come “un pazzo”. Lo rivela Politico, che ha ottenuto documenti riguardo al ricorso presentato da Lue Elizondo, specialista del controspionaggio che dal 2008 ha lavorato al programma che indaga gli avvistamenti di “oggetti volanti non identificati”, all’ispettore generale del dipartimento all’inizio del mese. Elizondo ha avuto già diversi incontri con gli investigatori, riferiscono i legali spiegando che il loro cliente afferma che vi sono persone al Pentagono che “lo stanno attaccando mentendo su di lui in pubblico, usando le loro cariche per discreditarlo ed impedirgli di trovare altri posti di lavoro”. La notizia del ricorso arriva mentre è attesa nelle prossime settimane la consegna al Congresso del rapporto non classificato di National Intelligence e Pentagono sugli Ufo e la strategia del governo per indagare gli avvistamenti. A difendere Elizondo è Daniel Sheehan, avvocato ed attivista, che ha una lunga storia in casi di rilievo contro il governo, compreso quello della difesa del New York Times per la vicenda dei Pentagon Papers, che, convinto assertore delle visite degli extraterrestri sul nostro pianeta, rappresenta il Disclosure Project, associazione guidata dall’ufologo Steven Greer che chiede maggiore trasparenza da parte del governo americano sugli avvistamenti. Un portavoce del Pentagono non ha voluto “confermare né smentire” la notizia di un’inchiesta sul ricorso dell’ex ufficiale. Ma nelle scorse settimane, l’ispettore generale aveva annunciato l’avvio di un’inchiesta sulle azioni del Pentagono riguardo gli Ufo. Elizondo è diventato una celebrità nel mondo degli appassionati di ufologia dopo aver deciso, lasciato il Pentagono nel 2017, di rivelare l’esistenza dell’Advanced Aerial Threat Identification Program, il programma segreto sugli avvistamenti degli Uso istituito nel 2008.

