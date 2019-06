Fabio Fazio ironizza sul suo possibile futuro a Rai YoYo | VIDEO

"Intanto provo, non si sa mai"

Il conduttore ha pubblicato un video in cui gioca con uno yo-yo

Il futuro di Fabio Fazio è stato al centro di molte polemiche, anche politiche. Si era partiti con il Movimento 5 Stelle che, fino a un anno fa, attaccava continuamente il conduttore per il suo stipendio. Poi sul carro delle obiezioni è salito anche Matteo Salvini che ha innescato una vera e propria battaglia dialettica durata per mesi e che sta proseguendo anche tutt’ora. Alla fine il suo futuro sarà Rai2, con Che Tempo che Fa che finirà sul secondo canale dalla prossima stagione, ma si era paventata anche l’ipotesi di un approdo a Rai YoYo.

E su questi rumors, annunciati dallo stesso Fabio Fazio nelle scorse settimane, è lo stesso storico conduttore e volto della televisione pubblica a fare ironia attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter in cui, guarda caso, si cimenta con uno Yo-Yo. Poche parole nel filmato, in cui Fazio dice di stare allenandosi facendo le prove, perché «Non si sa mai».

Fabio Fazio ironizza sul suo futuro a Rai YoYo

Lo scorso 2 giugno era stato Fabio Fazio a parlare di una proposta arrivata proprio da Rai YoYo: «Posso dire che sono davvero stato invitato ed è una cosa che mi ha fatto molto piacere». Una proposta arrivata dopo lo sfogo avuto con l’amministrazione delegato della Rai Fabrizio Salini, durante il quale aveva detto che, dopo il passaggio da Rai3 a Rai1, prima del ritorno a Rai2, gli mancava solamente la diretta su Rai YoYo.

Il video su Twitter mentre si «allena» con uno yo-yo

Alla fine, però, dopo le tensioni acutizzate dalle interferenze politiche nella Rai, Fabio Fazio ha deciso di ironizzare su questa possibilità di portare Che Tempo che Fa su Rai YoYo, il canale della televisione pubblica dedicato ai più piccoli.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Fabio Fazio)