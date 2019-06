Fabio Fazio: «Ho davvero ricevuto l’invito di Rai Yo-Yo: meglio essere una risorsa che un problema»

Fabio Fazio ha fatto l’annuncio che tutti aspettavano: dalla prossima stagione andrà su Raidue con Che Tempo Che Fa. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di intrattenimento che quest’anno è stata trasmessa sulla rete ammiraglia, il conduttore non ha perso il sorriso, ricordando i risultati eccezionali ottenuti da Che Tempo Che fa e svelando anche un retroscena divertente.

Fabio Fazio e l’annuncio nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa

«Posso dire che sono davvero stato invitato da Rai Yo-Yo – ha detto Fabio Fazio – ed è una cosa che mi ha fatto molto piacere». Il conduttore aveva dato sfogo alle tensioni seguite dalla sua collocazione in Rai, dopo l’incontro con l’amministratore delegato Fabrizio Salini, dicendo che, dopo l’annuncio del passaggio a Raidue, gli mancherà soltanto la diretta su Rai Yo-Yo.

“Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito e hanno creduto in noi. Sembra che l’anno prossimo ci ritroveremo su Rai 2, l’importante è essere considerati una risorsa e non un problema” Il grazie di @fabfazio nell’ultima puntata di #CheTempoCheFa. pic.twitter.com/82G9aYxGhi — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) June 2, 2019

Fabio Fazio, poi, è tornato serio, dicendo che in realtà il passaggio a Raidue non è altro che un cambio di canale sul telecomando per chi ha da sempre seguito la trasmissione, anche quando questa andava in onda su Raitre. «Lì ci sarà il mio amico Carlo Freccero, con il quale abbiamo condiviso tante esperienze, da Quelli che il calcio a Anima mia». Poi, ha chiuso il suo intervento con una frecciata: «L’importante è sempre essere considerato una risorsa e mai un problema».

La polemica sullo stipendio di Fabio Fazio

Il riferimento è alle continue polemiche, anche esplicite, sul suo stipendio. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha sempre detto che non si recherà ospite da Fazio fino a quando quest’ultimo non si sarà tagliato il compenso. Contro lo stipendio da 2 milioni di euro all’anno si è spesso schierato anche il Movimento 5 Stelle. Nonostante la posizione di questi due partiti al governo, tuttavia, Fabio Fazio continuerà la sua esperienza in Rai.

[Fabio Fazio, screenshot da Che Tempo Che Fa del 2 giugno 2019]