Cos’è RaiPlay 2 e perché i video della telecronaca dei tuffi non sono online

La piattaforma di servizio Rai Play 2 ha continuato a trasmettere la gara dei tuffi che, nella programmazione normale, era stata interrotta per il telegiornale e per la pubblicità

Non c’è, al momento, nessuna possibilità di rivedere la telecronaca della gara dei tuffi nel corso della quale, secondo le accuse che sono partite dall’account Twitter @defrogging e che sono state in qualche modo confermate anche dalla ricostruzione del telecronista Lorenzo Leonarduzzi, sono stati fatti dei commenti sul fisico di una nuotatrice olandese, paragonandolo a quello di un’altra tuffatrice italiana – nemmeno presente ai mondiali di Fukuoka 2023 -, Giulia Vittorioso. Infatti, il momento contestato (non l’unico, tra l’altro) è stato mandato in onda su Rai Play 2, una piattaforma di servizio dello streaming dell’emittente, sulla quale – molto spesso – vengono trasmessi eventi sportivi in versione integrale, rispetto ai momenti salienti riservati ai canali principali della Rai (nella fattispecie, Raidue). Al momento, Rai Play 2 non è coinvolta nel servizio replay, né su Raidue è possibile recuperare l’istante esatto della contestazione.

LEGGI ANCHE > Il telecronista Rai Alberto Rimedio dice che nella squadra arbitrale «ci sono tante razze»

Rai Play 2, perché non si può recuperare la telecronaca di Leonarduzzi

Nel corso della sesta rotazione della gara della piattaforma maschile – che si è svolta intorno alle 7 (ora italiana) del 17 luglio -, si è potuta ascoltare distintamente la battuta di Leonarduzzi sull’atleta italiano Riccardo Giovannini (Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo). Questa battuta è ancora disponibile su RaiPlay, dal momento che questo evento sportivo è andato in onda anche su Raidue. La prima rotazione della finale femminile, invece, non è stata trasmessa su Raidue (prima della messa in onda c’è stato anche il TG2). Nella pausa della diretta su Raidue, evidentemente credendo di non essere in onda, il telecronista Leonarduzzi si è lasciato andare ai commenti contestati.

L’evento, invece, è stato mandato in onda integralmente (e con il “fuori onda” di Leonarduzzi) su Rai Play 2. Come detto, si tratta di una piattaforma di servizio. Per quanto riguarda il nuoto, ad esempio, Rai Play 2 ha trasmesso in diretta integrale la seconda giornata del Trofeo Settecolli di Roma, venendo in soccorso alle reti ufficiali della Rai che avevano dovuto subire un cambio di programmazione legato al tentato golpe in Russia. Non è disponibile al pubblico l’archivio di Rai Play 2 (a differenza di quello degli altri canali Rai che, fino a una certa altezza cronologica, possono essere consultati dal pubblico in qualsiasi momento).

Le parole in presa diretta del telecronista sono state ascoltate soltanto da quegli spettatori “specializzati” che, per interesse particolare nei confronti della disciplina, avevano assistito all’evento integrale sulla piattaforma di streaming del servizio pubblico. Tra questi, ovviamente, l’utente @defrogging che – consultato da Giornalettismo – ha spiegato di non aver più molto altro da dire rispetto a tutto quanto è stato riportato sugli organi di stampa nelle ultime 24 ore. Inoltre, ha ribadito che alcune delle dichiarazioni del telecronista Rai sono state smentite dall’atleta Giulia Vittorioso, coinvolta nel commento fuori onda.

Quest’ultima ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui dice di aver assistito personalmente al commento in diretta su Rai Play 2 e smentisce il grado di parentela di cui il telecronista Leonarduzzi aveva parlato per allontanare qualsiasi accusa a suo carico.