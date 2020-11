Raggi positiva, è stata accanto a Conte, Fico e Casellati all’Altare della Patria il 4 novembre

Impossibile che il sindaco di Roma non partecipi alla festa delle Forze Armate, il 4 novembre, con la solenne marcia del presidente della Repubblica che depone una corona di fiori presso l’Altare della Patria, davanti al milite ignoto. Anche in questo 2020, ovviamente, è successo. Con un piccolo dettaglio: qualche ora dopo Virginia Raggi ha scoperto di essere positiva al coronavirus. Il tutto dopo essere stata non troppo distante dalle più alte cariche dello stato, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal presidente della Camera Roberto Fico e dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La Raggi positiva ha dato la notizia su Facebook.

Virginia Raggi positiva al coronavirus, l’annuncio su Facebook

Dopo un pomeriggio trascorso in auto-isolamento, essendo venuta a conoscenza del contatto con una persona positiva al virus, la sindaca Virgina Raggi ha scritto: «Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre». La notizia della positività di Virginia Raggi, dunque, desta qualche preoccupazione non soltanto tra le alte cariche dello Stato che – venuti a conoscenza della notizia – sicuramente faranno gli opportuni controlli per verificare il loro stato di salute, ma crea ansia anche in Campidoglio, tra tutti i collaboratori che, nelle ultime ore, sono entrati in contatto con la sindaca.

Virginia Raggi positiva, l’agenda del 4 novembre

Sindaca che, proprio nella giornata di ieri, aveva un’agenda molto intensa, che prevedeva – oltre agli incontri di routine negli uffici del comune – anche la partecipazione a un evento sulla mobilità a Villa Borghese alle 10 di mattina, subito dopo il saluto al milite ignoto all’altare della patria. In ogni caso, il primo cittadino di Roma, in questo momento, risulta essere asintomatico. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati dal mondo delle istituzioni.