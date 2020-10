Virginia Raggi è in auto-isolamento

Dopo il caso di positività del Capo di Gabinetto, in Campidoglio è scattato il protocollo che prevede controlli per tutte le persone che lavorano negli uffici e nello staff della Sindaca. In questo momento Virginia Raggi in isolamento in attesa dell’esito del tampone a cui si è sottoposta nel pomeriggio dopo la notizia del contagio di Stefano Castiglione, suo braccio destro. La prima cittadina, dunque, continuerà a lavorare dalla propria abitazione in attesa del risultato del test.

Nel primo pomeriggio di oggi, Il Foglio ha rivelato la notizia della positività del capo di Gabinetto del Campidoglio. Stefano Castiglione, raggiunto telefonicamente dal quotidiano, ha parlato delle sue condizioni di salute e degli ultimi incontri avuti con la sindaca della capitale: «Mi trovo a casa, ho qualche linea di febbre ma sto bene. La sindaca? Mi ha chiamato poco fa per conoscere le mie condizioni. Non la vedo dalla scorsa settimana».

Raggi in isolamento dopo positività in Campidoglio

Per questo motivo, Virginia Raggi in isolamento. Almeno fino all’esito del tampone. Come comunicato dal Campidoglio, la prima cittadina – appena avuta comunicazione ufficiale sulla positività di Castiglione – si è messa in contatto con il proprio medico curante e si è recati in un ospedale pubblico per sottoporsi al tampone, come da prassi. Adesso, fino al risultato, rimarrà in casa in isolamento fiduciario.