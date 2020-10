Virginia Raggi dice sì alla candidatura di Roma per l’Expo 2030

L’annuncio di Virginia Raggi è un’ottima notizia per Roma: la capitale è pronta a candidarsi per ospitare l’Expo 2030. Ovviamente si tratta di una fase preliminare in cui si sta ancora parlando e in cui si dovrà definire una strategia ben precisa per convincere i proponenti a vagliare seriamente le intenzioni della città. Sta di fatto che la notizia arrivi quasi alla scadenza del mandato da Sindaca, dopo aver detto no ai Giochi Olimpici del 2024 e aver più volte messo paletti sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma.

«Roma è pronta a candidarsi per ospitare Expo 2030, che può rappresentare una grande occasione per il definitivo rilancio della città come grande capitale internazionale – ha detto Virginia Raggi durante il suo intervento al Festival della Sostenibilità organizzato da AsviS -. È il momento di immaginare un futuro in cui Roma sia sempre più in grado di attrarre investimenti, creatività, grandi progetti di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile, innovazione, lavoro».

Expo 2030, Raggi annuncia la candidatura di Roma

Ora, dunque, è un’occasione per immaginare il futuro di Roma. Adesso è il momento per attrarre investimenti. Ora, non prima. Perché la Capitale ha avuto diverse occasioni (anche negli ultimi quattro anni e mezzo) di diventare il centro del mondo (o tornare a esserlo): prima con le Olimpiadi del 2024, ma la giunta pentastellata (guidata da Virginia Raggi), disse di no. E negli stessi frangenti c’era l’occasione per regalare ai tifosi della Roma un proprio stadio, a misura d’uomo e che avrebbe portato benefici a tutta la zona di Tor di Valle con i lavori infrastrutturale presenti nel progetto firmato con la precedente amministrazione. Ma questo è il passato, ora c’è Expo 2030, un’occasione imperdibile per Roma.

