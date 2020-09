«Domani piove: gonfiate i gommoni», diceva Virginia Raggi

È più facile essere all’opposizione che governare. Se ne sta rendendo conto – anzi, se ne è resa conto – anche Virginia Raggi che è passata dal dito puntato quotidianamente contro l’amministrazione capitolina a trovarsi invischiata negli enormi problemi strutturali della città. E la conferma è arrivata nella tarda serata di mercoledì 23 settembre 2020, quando il maltempo a Roma ha fatto riemergere i classici problemi: strade allagate, vie chiuse, stazioni della metropolitana simili a parchi acquatici e linee tram bloccate.

Le immagini di una capitale sott’acqua – per la copiosa quantità di pioggia caduta, anche se non come in passato – hanno fatto il giro della rete. Questa, per esempio, è via Ostiense (all’altezza della Piramide Cestia e della stazione della metropolitana).

Ma le testimonianze social mostrano anche molte altre zone che sembrano esser state colpite da un’alluvione. Come la chiusura di via Battistini per una voragine che si è aperta in strada dopo il maltempo.

Questi, invece, i messaggi che Atac ha diffuso durante la forte pioggia. Una sorta di bollettino di guerra.

Maltempo a Roma, quando Raggi diceva di gonfiare i gommoni

Maltempo e non alluvione. Nel Lazio c’era (e c’è ancora) allerta gialla per via della situazione meteorologia, ma la quantità d’acqua caduta non giustifica quello che, per l’ennesima volta, è accaduto. Eppure, cinque anni fa (era il 13 settembre del 2015) la consigliera comunale Virginia Raggi twittava così:

All’epoca il sindaco era Ignazio Marino, accusato quotidianamente dal Movimento 5 Stelle di qualsiasi così. Erano tutte sue, secondo i pentastellati, le colpe dei disastri della capitale, compresi i disagi quando c’era maltempo a Roma.

Le accuse a Marino e l’elezione a sindaca

Erano i suoi ultimi giorni al Campidoglio, prima della sua caduta (sfiduciato anche dal Pd) e dell’avvento di Francesco Paolo Tronca come commissario-traghettatore in vista delle nuove elezioni. Tornata che premiò Virginia Raggi. Chissà se anche oggi, con ironia, inviterebbe i romani a gonfiare i gommoni.

