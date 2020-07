Iran, condannati a morte tre giovani che avevano partecipato alle proteste contro il caro-benzina

Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi e Mohammad Rajabi. Due venticinquenni e un ventisettenne, tutti e tre condannati a morte dalla Corte Suprema dell’Iran. La loro colpa? Aver partecipato, nel mese di novembre scorso, alle manifestazioni di piazza organizzate per protestare contro il caro-benzina nel Paese. Il regime di Hassan Rouhani si distingue, ancora una volta, per le sue regole (non) democratiche, decidendo di uccidere – per scelta dello Stato – tre giovani che avevano preso parte alle proteste di piazza. E i tre ragazzi condannati a morte in Iran sono solo l’ultimo capitolo di una storia che va avanti da troppo tempo.

La vicenda risale al novembre scorso, quando migliaia di cittadini scesero per le strade di Teheran durante le proteste contro i cospicui rincari del prezzo della benzina, deciso dal governo centrale iraniano. Ad annunciare la sentenza di condanna da parte della Corte Suprema iraniana è stato il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili. Due dei tre ragazzi condannati a morte in Iran furono fermati con l’accusa di rapina a mano armata. A tutti e tre sono stati contestati i reati di partecipazione a conflitto armato, proteste e sabotaggio. Inoltre ai tre è stato contestato il fatto di aver ripreso le proteste si piazza e inviato i filmati alla stampa estera.

Ragazzi condannati a morte in Iran per le proteste contro il caro-benzina

Una vicenda molto fumosa, su cui non è mai stata fatta grande chiarezza. In attesa dell’esecuzione della sentenza di condanna a morte, Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi e Mohammad Rajabi sono stati simultaneamente condannati a 38 anni di carcere e 222 frustrate (come prevede quel folle sistema giuridico).

L’esecuzione di Reza Asgari

E la notizia dei tre ragazzi condannati a morte in Iran arriva nello stesso giorno in cui il regime di Teheran ha annunciato l’esecuzione di un’altra condanna a morte: quella dell’ex dipendente del ministero della Difesa Reza Asgari, accusato di aver fornito documenti alla Cia.

